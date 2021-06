Rychlý odchod? Kaprizov údajně přemýšlí o KHL

Tohle pro Minnesotu vypadá jako noční můra. Po letech v Rusku se Kirill Kaprizov konečně rozhoupal k přechodu za oceán. Učinil vynikající rozhodnutí, v NHL si nebral servítky a směle pomýšlí na trofej pro nejlepšího nováčka ročníku. Jak se ale dle posledních informací zdá, Kaprizovův pobyt by mohl mít velice krátké trvání.

Ještě před pár týdny minnesotské zdroje psaly, že vedení má o prodloužení smlouvy s ruským šikulou velký zájem. Přirozeně, zájem stále trvá. Kdo by chtěl přijít o svého nejproduktivnějšího hráče? Původně měl mít zájem o další spolupráci i samotný Rus, nicméně situace je nyní, zdá se, jiná.

První šok přišel minulý týden, kdy na svém twitteru přinesl čerstvou informaci analytik televizní stanice NHL Kevin Weekes. Dle něj naprosto utichla jakákoliv jednání mezi Wild a Kaprizovem. Čtyřiadvacetiletý útočník se navíc v té době měl nacházet v Moskvě.

Tam nyní opravdu je. Dle novináře Michaela Russa byl na kamarádově svatbě, nikoliv kvůli jednání s moskevským CSKA, které o něj má obrovský zájem.

Kaprizov v podstatě jinou možnost nemá. Buď podepíše v Minnesotě, nebo se vrátí do CSKA. Žádný jiný klub z NHL na něj totiž nemá právo.

Potíž je v tom, že se Wild s Kaprizovovým táborem výrazně rozcházejí v představách o tom, jak by měla nová smlouva vypadat.

Zatímco organizace si brousí zuby na co nejdelší možný kontrakt (sedm, osm let), který by z Kaprizova udělal nejlépe placeného hráče historie týmu, Rus a jeho agenti by rádi spíše kratší smlouvu. Podle Russa by maximem měly být tři roky. Po nich by Kaprizov mohl zamířit na trh s volnými hráči.

Pro Wild je smůla, že v KHL může díky pravidlům Kaprizov podepsat pouze s CSKA. Smůla je to proto, že moskevský tým je nejbohatším v lize a žádná částka pro něj není problém.

Částky jsou naopak problém u Wild, kde musí generální manažer Bill Guerin udržet nadějně vypadající tým pohromadě. Kromě Kaprizova si totiž na nový kontrakt brousí zuby například Kevin Fiala, Nick Bonino nebo Joel Eriksson Ek.

Bude zajímavé sledovat, jak tato sága dopadne. Možná by někdo mohl namítnout, že jde pouze o součást vyjednávání a účast na svatbě v Moskvě není ničím, co by mělo způsobit problémy. Nemělo by se však zapomínat na to, že povaha Rusů je velice komplikovaná a tíhnou k domovu více než kdokoliv jiný.

Guerina čeká vskutku těžké léto.

