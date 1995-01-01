Rychlý pád Samsonova. NHL vzdal, míří do Soči. Ale jen zatím, slibuje

3. listopadu 14:00David Zlomek
Po letech v NHL se brankář Ilja Samsonov vrací domů. Osmadvacetiletý gólman podepsal dvouletou smlouvu s HC Soči v KHL. Pro někdejší naději Washingtonu a Toronta jde o restart kariéry i o připomínku, jak rychle se může proměnit trh s brankáři. I pro ty, kteří ještě nedávno patřili mezi jisté ligové hráče.
„Mluvil jsem s rodinou a rozhodl jsem se, že teď chci prostě hrát hokej a užívat si ho,“ řekl Samsonov pro server RG. „Už mě nebavilo jen trénovat bez zápasů.“
Samsonov vstupoval do léta jako jedno z výraznějších jmen na trhu. Po zkušenostech z Washingtonu, Toronta a naposledy z Vegas se očekávalo, že nabídky přijdou, jenže žádný tým NHL mu nakonec kontrakt nenabídl. „Mělo to být tak, že zůstanu v Severní Americe,“ uvedl. „Upřímně nevím, proč to nakonec nevyšlo. Nemyslím si, že by agenti udělali chybu. Prostě se to tak stalo.“
V dresu Vegas odchytal v minulé sezoně 29 utkání s bilancí 16–9–4 a úspěšností zákroků 89,1 %. Statisticky to nebyl propadák, ale jeho pozice v týmu byla nejistá.
„Nevím přesně, co se pokazilo,“ přiznal. „Když trenér nevěří, hraje se těžko. Některé zápasy byly dobré, ale když chytáte jednou za dva týdny, těžko něco ukážete. Na to nejsem zvyklý.“
Smlouva se Soči platí do konce sezony, ale obsahuje klauzuli, která mu umožní zvažovat návrat do NHL. „Chci ukázat, na jaké jsem úrovni,“ vysvětlil Samsonov.
