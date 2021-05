Rychlý proces? Musíme se dát dohromady, hlásí Quenneville

Rýsuje se velké překvapení? Ne, že by byla Tampa Bay outsider, nicméně zatím to vypadá na jednoznačnou sérii, což se nečekalo. Lightning vyhráli i druhý zápas na ledě soupeře, díky čemuž si vytvořili možnost uzavřít postup už v následujících dvou domácích zápasech. Může se tak stát, že Florida svou historickou sezonu hodí během týdne do koše.

„Musíme se dát dohromady,“ smutnil po druhém zápase trenér Floridy Joel Quenneville.

Panthers v tabulce základní části dokonce skončili před Lightning, nicméně zatím jim to není nic platné. První zápas skončil těsnou prohrou 4:5, o které rozhodl až těsně před koncem Point. Druhý ovládla Tampa Bay v poměru 3:1.

Jon Cooper a jeho tým jednoduše vědí, jak se v play off hraje. I když byl závěr základní části z pohledu Tampy Bay nepřesvědčivý, v play off Lightning přeřadili na vyšší stupeň. A také se jim vrátil Stamkos s Kučerovem.

„Musíme hrát jako tým. Z tribun jsme cítili velkou podporu, bylo to parádní,“ připomněl vliv fanoušků kapitán domácích Aleksander Barkov. „Z nějakého důvodu nedokážeme vyhrát. Budeme bojovat až do konce. Snad se sem v pátém zápase vrátíme.“

Floridě vůbec nechutnalo to, že Tampa Bay se ujala vedení, které pohodlně hlídala. „Přesně tak to chtěli. Pak hráli trpělivěji a pozorněji,“ ví dobře floridský lodivod Quenneville.

„Hráli jsme to, co chtěli oni. Nehráli jsme to svoje,“ dodal obránce Weegar. „Musíme hrát tvrději, chodit si pro puky k mantinelům. Tak, jak jsme to dělali celou sezonu. V základní části se nám proti nim dařilo, musíme na to navázat.“

Jak Weegar zmínil, Florida s Tampou Bay neměla moc problémy. Pět výher z osmi zápasů a průměrně téměř čtyři vstřelené góly na zápas. Je to sice klišé, ale play off je jiná soutěž. A Tampa Bay ví, jak se v ní chodí.

„Všichni se musí zlepšit, zatím to nestačí,“ neztrácí naději Quenneville. „Všichni musí hrát svůj nejlepší hokej, abychom měli šanci.“

První šanci na zvrácení série budou mít Panthers v noci na pátek. Pokud tuhle šanci nevyužijí, zbude už pouze jedna. Jestli i ta přijde vniveč, zavládne v řadách Panthers velké zklamání. Všichni ví, že tenhle tým má na víc.

