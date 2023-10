Rýsuje se v Tampě drama? Se Stamkosem se do konce sezony nebude mluvit

Sezonu sice Blesky začaly výhrou, nicméně starosti jim dělá absence gólmana Andreje Vasilevského a také těsno pod platovým stropem. Kromě toho se začíná také rýsovat jeden nepříjemný motiv, který by Tampu Bay mohl pronásledovat celou sezonu.

Steven Stamkos si totiž podle posledních informací bude muset počkat na novou smlouvu až do konce sezony.

Kapitán Tampy Bay přitom vstoupil do posledního ročního osmiletého kontraktu na 68 milionů dolarů, kterou uzavřel v roce 2016.

Všechno začalo letním mlčením. Zatímco hvězdy jako Auston Matthews podepisovaly nové smlouvy, Stamkos v první den zářijového tréninkového kempu řekl, že doufal, že se mu podaří prodloužit smlouvu během léta. Byl zklamaný z toho, že se o smlouvě zatím ani nezačalo mluvit. Následně dodal, že je kdykoli připraven zahájit jednání.

Generální manažer Lightning Julien BriseBois však před pár dny prohlásil, že tohle nebude téma ani během sezony. Až po jejím konci.

"Nakonec jsem se rozhodl, že je v nejlepším zájmu naší organizace počkat do konce sezony, abychom viděli, co tu máme, jak si vedeme, jak do sebe všechny ty různé, nové součásti zapadají," řekl BriseBois Pierru LeBrunovi z The Athletic. "Pak budeme v lepší pozici, abychom mohli učinit to nejlepší rozhodnutí."

BriseBois se přitom v létě neostýchal podepsat prodloužení smluv. Například Brandonu Hagelovi prodloužil smlouvu o osm let na 52 milionů dolarů a Darrenu Raddyshovi dal v srpnu dvouletou smlouvu na 1,95 milionu dolarů.

BriseBois je však neoblomný a chce, aby Stamkos zůstal v klubu dlouhodobě.

"Prohlásil jsem, že si myslím, že by pro organizaci bylo skvělé, kdyby zde Steven dokončil kariéru. I on to chce," dodal BriseBois. "Ale my chceme, aby Steven ukončil kariéru v takové Tampě, která bude po zbytek jeho působení nadále legitimně bojovat o Stanley Cup,“ narážel opět na platový strop a s ním spojená úskalí.

Stamkos je skutečnou legendou organizace a snad všichni se shodnou, že pokud by došlo k nějakého hořkému rozchodu, byla by to velká škoda. Je historickým lídrem klubu v počtu gólů (515) a bodů (1057). Stamkos je také druhý v počtu odehraných zápasů (1004) a asistencí (542), ale oba rekordy mohou být do konce této sezony jeho.

Ale co pak?

