Rytíři potřebují zkrotit Žraloky, Divočáci se budou bránit zakousnutí od Predátorů

V NHL zbývají poslední tři vstupenky do play-off. První nepostupové místo okupují Rytíři z Las Vegas, kteří doma změří síly se San Jose. Atak Golden Knights budou na dálku odrážet Predátoři z Nashvillu, ty čeká těžká práce s Minnesotou. Pokračuje i souboj o Prezidentovu trofej, do akce jdou oba hlavní aktéři, Florida i Colorado.

Nedělní program započne třemi zápasy o sedmé hodině večerní našeho času. S poměrně klidnou hlavou budou na led Columbusu nastupovat Olejáři z Edmontonu, kteří si důležitým vítězstvím nad Coloradem vybojovali vstupenku do play-off, zatímco Modrokabátníkům s jistotou skončí sezóna už po základní části. V pokračující přetahované o Art Ross Trophy může Connor McDavid navýšit dvoubodový náskok na Jonathana Huberdeaua z Floridy.

Druhé místo Východní konference je cíl pro Carolinu, jež v pravý čas přidala do plynu a drží sérii tří vítězství v řadě. Na Toronto má k dobru jeden bod, na New York Rangers dva. Po sobotním vítězství nad New Jersey se Hurikáni přesunuli do New Yorku, kde změří síly s Islanders. Na Východě se rovněž uskuteční utkání dvou jistě nepostupujících týmů, New Jersey či Detroit přeruší sérii dvou proher za sebou.

Solidní formou se chlubí Tučňáci z Pittsburghu, v předešlých čtyřech případech zvítězili hned třikrát. Dnes nastoupí na ledě Philadelphie, jejíž závěr sezóny je jedno velké trápení, až s Montrealem Letci konečně přerušili sérii porážek, ta se zastavila na šestce.

Florida, nebo Colorado? Prezidentova trofej stále nezná svého držitele, přičemž blíže jejího zisku jsou Panteři, kteří disponují úchvatnou třináctizápasovou sérií neporazitelnosti, čtrnáctému úspěchu bude chtít zabránit vítěz posledních dvou ročníků, Tampa Bay. Laviny naopak procházejí menší výsledkovou krizí, nevyhrály už tři utkání. Nelichotivou bilanci se pokusí změnit ve Winnipegu, jemuž vyprchaly i poslední naděje na postup.

David Pastrňák se po zranění vrátil ve velkém stylu. Na triumfu Bostonu 3:1 nad Rangers se podílel dvěma body za gól a asistenci. K dalšímu utkání Medvědi zajíždí na půdu ohromně se trápícího loňského finalisty Montrealu, ten v posledních osmi zápasech nezískal jediný bod.

Podruhé během devíti dnů se fanoušci mohou těšit na souboj dvou ofenzivních hvězd Alexandra Ovečkina a Austona Matthewse, tentokráte v hlavním městě USA. A Caps rozhodně mají svému soupeři co vracet, protože na stadiónu soupeře utržili nepříjemnou porážku 3:7.

Finále nedělního programu obstarají celky bojující o play-off. Nashville potřebuje odčinit porážku v Tampě domácím vítězstvím nad Minnesotou, protože náskok na deváté Vegas čítá pouhé čtyři body. V akci budou i Golden Knights, v roli velkého favorita doma přivítají Žraloky ze San Jose. Jako nejméně atraktivní zápas Západu můžeme označit klání mezi Anaheimem a St. Louis. Kačerům příští týden končí sezóna, zatímco Blues se vezou na vítězné vlně a hlasitě promlouvají do bitvy o druhé místo tabulky.

