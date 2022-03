S Fleurym na pohár! Máme skvělý tým, myslí si gólman

Marc-Andre Fleury byl včera vyměněn do Minnesoty a byla to pořádná rychlovka. Oba týmy sice byly spojovány s výměnou úřadujícího držitele Vezinovy trofeje pár dní, nicméně dohoda byla upečena velmi rychle. Zkušený gólman pak skočil na tryskáč a v noci už seděl na lavičce jako dvojka.

Nenechte se však zmást, z Fleuryho by se měla stát právoplatná jednička. Právě on by měl být novým lídrem týmu, kteří míří na Stanley Cup. Za žádné fráze se už Minnesota schovávat nemůže, příchod trojnásobného mistra je jasným indikátorem, že chce uspět letos.

„Myslím, že máme skvělý tým. Kluci hrají dobře dozadu, je těžké proti nim hrát, to je v play off strašně důležité,“ stačil si už všimnout. „Taky to není daleko od Chicaga, takže rodina může být za pár hodin u mě,“ připomněl také důležitý faktor.

Rodina byla jeden faktor, který ovlivňoval přestup, šance na výhru samotnou byla druhým. Wild sice hrají v těžké divizi, nicméně s Fleurym v brance mohou pomýšlet na cokoliv.

„Vždycky je šance,“ přikyvuje Fleury. „Mám sice rád konkurenci a boj, ale nic se nevyrovná pocitu vítězství. Mně už se to podařilo, chci to zase.“

Fleurymu se to podařilo dokonce třikrát. Ví, jak na to, a ví, jak vyhrávat, i když se zrovna nedaří. Navíc se dokáže o branku dělit, což může být také podstatné. S Camem Talbotem vytvoří jeden z nejlepších brankářských tandemů v NHL.

„Máme dva úžasné brankáře. Jsou to zkušení kluci, co spolu budou vycházet,“ mnul si ruce generální manažer Wild Bill Guerin.

Noční zápas odehrál z pochopitelných důvodů Talbot, Fleury by se mohl dočkat debutu už v noci na pátek, kdy do Minnesoty přijede Vancouver.

