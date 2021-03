S Granlundem za Stanley Cupem? Do Toronta měl mistr světa nakročeno už na podzim

Pohotovou nahrávkou v noci na pátek připravil vítězný gól Predátorů. Byla to ovšem jedna z mála radostí, které si Mikael Granlund letos v Nashvillu užil. Ambiciózní klub zůstává výsledky za očekáváním a ani zkušenému Finovi se nedaří tak, jak by si přál. Výprodej přebytečných borců je prakticky hotová věc a Granlund bude s největší pravděpodobností jedním z nich. Spolu s Mattiasem Ekholmem zmiňují zámořské weby nejčastěji právě jej. Kam zamíří? Jedna adresa ční nad ostatními.

Granlund a Javorové listy?

To je spojení, k němuž mohlo dojít už na podzim. Jak informuje Nashville Post, torontský GM Kyle Dubas zkoušel podepsat devětadvacetiletého forvarda, co umí hrát na centru i na křídle, coby volného hráče.

Námluvy nedopadly, Granlund se pár týdnů před startem sezony překvapivě upsal Preds. Opět se sešel v jedné kabině se svým velkým kamarádem Erikem Haulou. V následujících dnech se jejich cesty nejspíše znovu rozejdou.

Maple Leafs hlasitě dávají najevo, že chtějí útočnou posilu pro play-off. Frajera, co doplní první, případně druhou lajnu. A jsou ochotni zaplatit vysokou cenu.

"Ano" zněla nekompromisní odpověď Dubase na dotaz: "Obětoval byste někoho ze špičkových mladých hráčů?".

Z Granlundových chytrých pasů by mohl těžit Auston Matthews a další hvězdy. Dubasovy představy splňuje i v jiných ohledech. Končí mu v létě kontrakt, navrch nebere žádné velké peníze. S Nashvillem se den před Štědrým dnem dohodl na sumě 3,75 milionu dolarů.

Získat oulunského rodáka by tak nemuselo být úplně náročné, relativně skromná smlouva potenciálnímu přestupu přeje.

Co si ovšem musí Dubas dobře promyslet, je to, zda v Granlundovi přivede toho pravého muže. Ač dvakrát v kariéře atakoval hranici 70 bodů, momentálně jich má po 27 partiích jen 11. Pokročilé statistiky ovšem naznačují, že hraje lépe, než ukazují body.

Navíc je dobré připomenout, že Granlund pravidelně chodí na oslabení, v průměru přes dvě minuty za večer. I to se (nejen) v play-off hodí, potřebujete univerzály, co si odvedou své na obou koncích kluziště.

Přesun by mohl Granlundovi prospět, po boku výtečných spoluhráčů může směrem dopředu pookřát, nabrat sebevědomí. Zaskvět se v přesilovkovém komandu A opět nasměrovat svou zámořskou hokejovou misi správným směrem.

Má výtečný přehled o dění na ledě, v herní inteligenci patří ke špičce, zapracoval na střelbě, buly i bruslení.

V Torontu by se každopádně světový šampion z roku 2011 jen mihl. Javorové listy neplánují přivést někoho, s kým by počítaly do budoucna. "Víc by nám vyhovoval žoldák," ví Dubas.

Rozhodne se pro Granlunda? Pokud ano, očekávejte výměnu v nejbližších dnech. I kvůli povinné dvoutýdenní karanténě.

Nashville Post spekuluje, že ideální protihodnotou by pro Predátory byl mimo jiné někdo z mladých obránců Maple Leafs. Buď Rasmus Sandin, nebo Timothy Liljegren. Je pravda, že případná díra po Ekholmovi by se díky nim lepila lépe.

