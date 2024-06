S milionovým Korpisalem se nepočítá. Senators hledají nového gólmana

Ottawa Senators se v létě chystá udělat několik změn. Některé už proběhly, a sice na trenérském křesle, některé se plánují. Klub chce beka na pravou stranu a útočníka do první šestky. A aby toho nebylo málo, klub chce posílit také brankářský post. I přes to, že loni Sens dali 20 milionů Joonasi Korpisalovi.

Již dříve zámořská média psala o tom, že Senators projevili během sezony zájem o brankáře Bostonu Bruins Linuse Ullmarka a v létě by se k této možnosti rádi vrátili.

Generální manažer Senators Steve Staios jednoduše zkoumá všechny možnosti a údajně taky projevil zájem o brankáře Calgary Flames Jacoba Markströma, který by mohl být na prodej. Byť se zdálo jako jasné, že zamíří do New Jersey, realita může být ještě jiná.

Kromě Ullmarka a Markströma jsou mezi brankáři, o nichž se jedná, také Juuse Saros z Nashvillu Predators, Filip Gustavsson z Minnesoty Wild a Elvis Merzlikins z Columbusu Blue Jackets.

Jedním z problémů, kterému Ottawa v tomto směru však čelí, je snaha o přesun současné brankářské jedničky Joonase Korpisala.

Třicetiletý brankář má totiž ještě čtyři roky platnou smlouvu s platem ve výši 4 milionů dolarů a má v kontraktu klauzuli s deseti týmy, kam ho klub nesmí vyměnit.

Sens mají pro příští sezonu k dispozici zhruba 12,5 milionu dolarů, a tak plánují v létě aktivně řešit prázdná místa na své soupisce. Zároveň by se ale zbavili také těchto nešťastných smluv, se kterými jsou nespokojení.

Odpovídá tomu i fakt, že Staios se snaží opět vyvolat zájem o obránce Jakoba Chychruna, který vstupuje do posledního roku své smlouvy a nenaplnil očekávání, se kterými do kanadského hlavního města přišel.

Flames, Predators, Philadelphia Flyers, Toronto Maple Leafs a Washington Capitals patří mezi týmy, které o Chychruna projevily zájem v minulosti a mohly by jej obnovit i v těchto týdnech. Hned několik z těchto týmů pak má gólmana, kterého by si v Ottawě přáli. Dohoda by tak mohla vyhovovat oběma stranám.

