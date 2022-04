S náhradníky, přesto vítězně. Florida získala Presidents’ Trophy a míří za Stanley Cupem

Huberdeau, Giroux, Barkov, Forsling, Marchment, Bobrovskij, Lundell, Weegar, Gudas... A to pořád není kompletní výčet náhradníků pro utkání Floridy s Ottawou. Opory týmu dostaly volno. Huberdeauovy ambice na Art Ross Trophy byly odstaveny. Na Floridě se vše podřizuje jedinému cíli.

Vyrazit do bojů o Stanley Cup v nejlepší formě!

Tenhle tým je ale tak silný, že si i v okleštěné sestavě poradil s Ottawou hladce 4:0. Dosáhl tím na 122. bod, což je pochopitelně nejlepší výsledek v klubové historii a navrch pojistka na první místo po základní části. Presidentovu trofej asi nikdo oslavovat nebude, třebaže má svojí hodnotu, výhoda domácího prostředí až do eventuálního finále se ale počítá.

Florida má tříbodový náskok na Colorado a zápas před koncem už nemůže být předstižena. V její konferenci ztrácí druhá Carolina šest bodů. S bilancí 58 výher, 23 porážek (6 za bod) se stali Panthers teprve sedmým týmem v historii ligy, který dosáhl v základní části 58 vítězství.

Trenér Andrew Brunette i bez největších hvězd o kvalitě svého týmu nepochyboval. „Šířka našeho kádru byla vidět každou noc, celou sezónu. Dnešek nebyl jiný.“

Hlavní cílem je nyní ujistit se, že bude mužstvo před play off v nejvyšší možné síle. V prvním kole narazí buď na Washington nebo Pittsburgh. „Je to v podstatě pocta téhle partě, která dokáže bojovat v jakékoli sestavě,“ vypíchl po triumfu nad Ottawou spokojený Brunette.

„Hráli jsme tvrdě a dobře. Přinesli jsme do hry přesně to, co jsme měli. Myslím, že si to užili i chlapi, kteří seděli a sledovali úspěch svých spoluhráčů. Nestaráme se o to, na koho je upřena pozornost, nebo kdo dá góly. Jeden se raduje za druhého. Už jsem to řekl miliónkrát, ale tohle dělá naší partu výjimečnou. Nikdy jsem nepůsobil v kolektivu, kde by každý každému tak přál.“

Očekává se, že kouč pošetří nejdůležitější hráče i v posledním utkání základní části v Montrealu, kde už Panteři nemají vůbec o co hrát. Šanci opět nejspíš dostanou hráči povolaní z AHL. Třeba Cole Schwindt a Aleksi Heponiemi si museli souhru s veteránem Joe Thorntonem maximálně užít.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

