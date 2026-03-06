NHL.cz na Facebooku

S odpáraným céčkem za pohárem. Vyjde to i počtvrté? Šanci mají Schenn, Hughes a Foligno

7. března 16:00

Tomáš Zatloukal

Aby opustil kapitán svůj klub, vydal se jinam a rovnou získal v téže sezoně Stanley Cup? Takový scénář NHL viděla už třikrát za sebou, "tradici" posledních let odstartoval Jack Eichel, když se po odchodu od buffalských Šavlí dotkl hokejového nebe s Vegas Golden Knights. Následoval Kyle Okposo (po ose NY Islanders - Florida). A zatím poslední případ je českému fanouškovi důvěrně známý, loni přišel o svého kumpána David Pastrňák, Brad Marchand pak sehrál zásadní úlohu při obhajobě Panterů. Nástupci se nabízejí tři...

Je to čtvrt roku, co se rozsekla sága kolem Quinna Hughese.

(Prozatím) nezamířil za sourozenci do New Jersey, místo Ďáblů posílil Wild.

A v Minnesotě se ex-lídr Vancouver Canucks hrou zase skvěle baví. Okamžitě udělal s mančaftu kolem Kirilla Kaprizova jednoho z vážných adeptů na titul a dojem jedině sílí.

Po páteční uzávěrce přestupů je jasné, že na nabité soupisce nebude jedním borcem, který v ročníku 25/26 "kapitánoval" jinde. Přidává se k němu Nick Foligno, vyhlášený bojovník, kterému nechybí zkušenosti a fortel.

 


Nick spojí v Minnesotě síly se svým mladším bratrem Marcusem, který je u Divočiny už inventářem, hraje tam od roku 2017...

Sourozenecké oslavy se pokusí překazit Brayden Schenn, jehož si vyhlédli Ostrované.

Ten méně slavný z newyorských klubů nepatří mezi těžké váhy Východu, rozhodně nemá postup do play-off jistý, ale chce se pokusit o senzaci. Poprvé od roku 1983 získat tu nejslavnější z kolektivních trofejí, které profi hokej nabízí.

Mimochodem, stěhoval se i druhý ze Schennů, starší Luke posílil už v noci na čtvrtek Buffalo.

Zatímco pro Hughese s Folignem by šlo o premiérové dobytí poháru, Schenn slavil v roce 2019 s Bluesmany.

St. Louis byl teď ochotný opustit, odvolal svou klauzuli. Jinak se rozhodl jeho nyní již bývalý spoluhráč Colton Parayko (O českém obrovi rozhodl kolos z Kanady. Parayko odmítl Šavle, odchod ale nezavrhuje | NHL.CZ).

Po aktuálních výměnách je v NHL pět klubů bez kapitánů. byť jsou adresy, kde se noví vůdci jasně rýsují. Ať už je to Connor Bedard (navázal by na Foligna) či další vycházející superhvězda Macklin Celebrini.

Ten by to vzal u Žraloků ze San Jose za Logana Couturea. Nástupce ještě nenašli ani Hughes, Marchand a pochopitelně čerstvě vytrejdovaný Schenn.

