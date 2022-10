S Prahou počítáme dál, vyhlásil Daly. Na Světovém poháru trvá

Večerní program v nadsázce řečeno odšpuntoval Bill Daly. Právě tisková konference zástupce komisionáře NHL těsně předcházela rozbruslení a utkání samotnému. Daly si dával pozor na to, co říká. Tedy aby neslíbil nic, co nejde splnit. Co zajímavého hokejovému světu oznámil?

Daly se ani nerozpakoval a hned, co se posadil, začal svou řeč děkovnými frázemi. Fanouškům, sponzorům, všem zúčastněným v rámci Global Series či O2 Areně a Praze obecně. „Jsme nadšení, že jsme zpátky v Praze,“ řekl.

Řada přišla i na citlivé otázky. Padly například přímé otázky na to, jak liga uvažuje do budoucna. Řeč je o zápasech v Evropě, tedy jestli je možné, že jich bude mnohem víc. Jak ale Daly trefně naznačil, kluby by uprostřed sezony velice nerady rozhazovaly svůj program výlety za velkou louži.

„Naše kluby si sezonu dost chrání. Musíme s nimi spolupracovat,“ popisoval situaci.

Jinými slovy, pokračovat se bude v současném trendu. „Tyhle události nám pomáhají propojit se mnohem lépe s našimi evropskými fanoušky. Pro naši značku a byznys je to zatím velmi pozitivní,“ dodal.

České fanoušky může těšit, že s Prahou je celá liga velmi spokojená. Návrat do O2 Areny je tedy velmi reálnou možností. „Určitě čekám, že s pražskými zápasy budeme pokračovat,“ řekl rozhodně.

Rozhodně zněl i v otázce Světového poháru. Plánovaný termín se blíží, ale nic stoprocentního ještě není. Liga prý ještě přemýšlí o formátu – například existuje možnost kvalifikačního turnaje, z něhož by vzešly dva nebo tři týmy, které by zaplnily zbývající místa v osmičlenném turnaji.

„Pořád si stojíme za tím, že turnaj v únoru roku 2024 chceme. Neustále řešíme detaily toho, jak by to mohlo vypadat,“ potvrdil.

A potvrdil také to, že za současných okolností by turnaj byl bez Ruska.

Share on Google+