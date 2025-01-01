NHL.cz na Facebooku

NHL

S rostoucím stropem roste chuť. Hvězdička Utahu odmítla skoro 10 milionů ročně

7. října 9:30

David Zlomek

Utah Mammoth zatím marně přesvědčují svého prvního centra, aby se zavázal na dlouhé roky. Podle Franka Seravalliho z Bleacher Report Logan Cooley a jeho agenti odmítli nabídku na osmiletý kontrakt v hodnotě 77 milionů dolarů (průměrně 9,6 mil. ročně).

Proč tedy odmítl? Protože jeho kariéra stoupá strmě vzhůru a Cooley cítí, že může dostat víc. Dvacetiletý Američan byl draftován v roce 2022 ze třetí pozice a už jako nováček v Arizoně nasbíral 44 bodů. V uplynulé sezoně, po přesunu do Utahu, zvládl 65 bodů (25+40) v 75 zápasech, stal se prvním centrem a dostal průměrně téměř 18 minut na zápas. Navíc ukázal, že zvládne hrát proti nejlepším soupeřům i bez výrazných propadů v defenzivě.

Právě jeho rychlý vývoj je důvod, proč jeho zástupci tlačí na čas. Pokud Cooley letos naváže na výkony z druhého ročníku a ještě zvýší produktivitu, může se stát prvním desetimilionovým hráčem v historii Mammoth.

Nabídka 9,6 mil. ročně sice zní štědře, ale v rostoucím platovém stropu už podobná čísla nepůsobí nedosažitelně. Přitom klub má finanční prostor, a to díky výhodným prodloužením pro JJ Peterku a Dylana Guenthera.

Cooley sice nebude mít v létě úplně volné ruce (bude RFA), ale příklady hráčů jako Luke Hughes ukazují, že i bez možnosti offer sheetu se lze dostat na vysoké částky. Hughes dostal v New Jersey 9 milionů ročně na sedm let, a to hraje na pozici obránce.

Cooley tak možná zvolí taktiku, kterou nedávno popsal novinář Sportsnetu Justin Bourne. „Rozumím tomu, že hráči chtějí jistotu. Ale pokud opravdu věříte, že patříte mezi elitu ligy, může být kratší smlouva a sázka na vlastní růst výhodnější,“ napsal Bourne.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Reimerův návrat do Toronta skončil dřív, než začal. Leafs místo něj sehnali náhradu

7. října 11:30

McDavid prodloužil kontrakt s Oilers! Překvapí délka i výška smlouvy

6. října 18:41

Tajný žolík? Columbus bude spoléhat na zkušenosti Coylea

6. října 14:00

San Jose přebírá velký kontrakt. Žraloci tím pomohli Philadelphii

6. října 12:00

nhl.cz doporučuje

Kulich vyléčil zranění a těší se na čtvrtou sezónu mezi profíky. Co od něj chce Lindy Ruff?

3. října 11:00

Legenda hlásí konec. Kopitar po sezoně ukončí kariéru

19. září 10:30

Zámořskou optikou: Pastrňák udělá 115 bodů. A jak vidí další Čechy experti Hockey News?

15. září 15:00

Sweeney k vyhlídkám Bruins: Starého kápa jsme se zbavili, nového zatím nemáme

10. září 12:00

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.