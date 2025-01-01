S rostoucím stropem roste chuť. Hvězdička Utahu odmítla skoro 10 milionů ročně

7. října 9:30David Zlomek
Utah Mammoth zatím marně přesvědčují svého prvního centra, aby se zavázal na dlouhé roky. Podle Franka Seravalliho z Bleacher Report Logan Cooley a jeho agenti odmítli nabídku na osmiletý kontrakt v hodnotě 77 milionů dolarů (průměrně 9,6 mil. ročně).
Proč tedy odmítl? Protože jeho kariéra stoupá strmě vzhůru a Cooley cítí, že může dostat víc. Dvacetiletý Američan byl draftován v roce 2022 ze třetí pozice a už jako nováček v Arizoně nasbíral 44 bodů. V uplynulé sezoně, po přesunu do Utahu, zvládl 65 bodů (25+40) v 75 zápasech, stal se prvním centrem a dostal průměrně téměř 18 minut na zápas. Navíc ukázal, že zvládne hrát proti nejlepším soupeřům i bez výrazných propadů v defenzivě.
Právě jeho rychlý vývoj je důvod, proč jeho zástupci tlačí na čas. Pokud Cooley letos naváže na výkony z druhého ročníku a ještě zvýší produktivitu, může se stát prvním desetimilionovým hráčem v historii Mammoth.
Nabídka 9,6 mil. ročně sice zní štědře, ale v rostoucím platovém stropu už podobná čísla nepůsobí nedosažitelně. Přitom klub má finanční prostor, a to díky výhodným prodloužením pro JJ Peterku a Dylana Guenthera.
Cooley sice nebude mít v létě úplně volné ruce (bude RFA), ale příklady hráčů jako Luke Hughes ukazují, že i bez možnosti offer sheetu se lze dostat na vysoké částky. Hughes dostal v New Jersey 9 milionů ročně na sedm let, a to hraje na pozici obránce.
Cooley tak možná zvolí taktiku, kterou nedávno popsal novinář Sportsnetu Justin Bourne. „Rozumím tomu, že hráči chtějí jistotu. Ale pokud opravdu věříte, že patříte mezi elitu ligy, může být kratší smlouva a sázka na vlastní růst výhodnější,“ napsal Bourne.
