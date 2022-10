S Wrightem se počítá do prvního týmu. Co Slafkovský?

Byl to souboj, který lemoval celou minulou sezonu NHL. Na její průběh v podstatě neměl vliv, ale postupem času se o něm mluvilo čím dál víc. Souboj o jedničku draftu. Jako vítěz z něj nakonec vyšel Slovák Slafkovský, nicméně štěstím zářili i v Seattlu. Krakenům totiž Wright propadl až na čtvrté místo.

Wright je budoucností Seattlu, o tom není třeba se vůbec bavit. Nabízí se však otázka, jestli je i současností. Sezona se blíží rychlým krokem a vypadá stále reálněji, že v prvním týmu zůstane.

„Sezonu by měl začínat tady s námi,“ potvrdil i generální manažer Ron Francis.

A pak? „Nechci nic slibovat, ale dokážu si představit, že v prvním týmu zůstane celý ročník,“ zamyslel se. „Půjde o to, jak to všechno bude, jak se to bude zvládat. Ale nemyslím si, že by měl mít s něčím problém. Skvěle sem zapadl, víceméně všechno dělá dobře.“

Fanoušci na západním pobřeží se tak mohou těšit jak na kousky Wrighta, tak na kejkle Mattyho Benierse, dalšího extrémně talentovaného a šikovného útočníka. Tihle dva by měli být stavebními kameny Seattlu na roky dopředu.

Nejbližší budoucnost Juraje Slafkovského v Montrealu tak růžová není. Alespoň zatím. Dle ohlasů ze zámoří zatím moc trenéry ani vedení nepřesvědčil a sezona na farmě v Lavalu je čím dál víc reálnější.

„Ve dvou přípravných zápasech zůstal za očekáváním. Každopádně na turnaji nováčků byl skvělý, velice se mu dařilo i v zápasech v rámci našeho týmu. Zatím je to od něj takové nevyrovnané. Pokud by šel na farmu, jeho vývoji by to na tisíc procent prospělo,“ myslí si například generální manažer Canadiens Kent Hughes.

Tento týden byl však už z hráčovy strany mnohem lepší, v noci na pátek si připsal i hezkou asistenci v zápase proti Ottawě. V týdnu pak dokonce trénoval v jednom útoku s Nickem Suzukim a Colem Caufieldem. Rázem tak vznikla lajna, která má potenciál být jednou z nejlepších.

Poměrně hodně novinářů i blogerů, kteří se věnují Montrealu velmi podrobně, vidí Slafkovského spíše na farmě. Dokáže Slovák ještě vedení a trenéry přesvědčit o opaku?

