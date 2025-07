Sabres a Byram? Dvě klíčové sezony pro muže, který má změnit obranu Buffala

Ještě před pár týdny to vypadalo, že Bowen Byram může být znovu na cestě do nového týmu. Spekulace o výměnách, nabídky od jiných klubů, debaty o arbitráži. Všechno ale utichlo ve chvíli, kdy Sabres s talentovaným obráncem uzavřeli novou dvouletou smlouvu s průměrným ročním platem 6,25 milionu dolarů.

„Jsem rád, že je to za mnou a můžu se soustředit na led a tým,“ přiznal Byram pro klubový web. „Celé léto se toho napovídalo dost, ale já jsem hlavně chtěl zůstat v Buffalu a být součástí něčeho, co má budoucnost.“

Kanaďan přišel do Buffala v březnu 2023 z Colorada a od té doby se rychle etabloval mezi klíčové postavy obrany Sabres. V minulé sezoně odehrál všech 82 zápasů, průměrně strávil na ledě přes 22 minut, nasbíral 38 bodů. Když hrál s kapitánem Rasmusem Dahlinem, Buffalo ovládalo hru ve střelách, šancích i gólech.

„S Rasem se mi hraje výborně. Je to jeden z nejlepších obránců na světě. Já se snažím zajišťovat zadek, abych mu dal prostor útočit, ale zároveň nechci zapomínat na svou hru. Myslím, že se výborně doplňujeme a vidíme hokej podobně,“ vysvětlil Byram, proč jejich spolupráce tak dobře funguje.

Právě tenhle defenzivní pár má být základem nové éry Sabres. Byram většinu minulé sezony odehrál s leváky, což není ideální. Teď věří, že změny na soupisce pomohou celému týmu. „Když máte víc praváků, všechno se na ledě zjednoduší. Už jsme s leváky zvládli hodně, ale tohle bude pro nás krok dopředu.“

Byram, který už ve 20 letech zvedal nad hlavu Stanley Cup s Coloradem, ví, co znamená vítězná mentalita. A ví, že v Buffalu se zatím na play off čeká. V klubu je ale odhodlání i trpělivost a Byram by měl být součástí jádra, které tenhle příběh přepíše.

„Hrál jsem v Coloradu, když se vyhrávalo. Vím, jak výjimečné to je. Ale právě proto by bylo ještě cennější zažít to i tady v Buffalu, s tímhle týmem a pro tyhle fanoušky. Udělat konec tomu čekání a něco tu vybudovat, to je ta výzva, kvůli které jsem rád, že tu zůstávám.“

