Sabres ladí vývoj české obranné naděje

9. dubna 19:09

Josef Potůček

Radim Mrtka se ocitá na vyšší úrovni své slibně se rozvíjející kariéry. Talentovaný český obránce, kterého si Buffalo vybralo jako devátého v pořadí loňského draftu, byl oficiálně přeřazen na farmu do Rochesteru, kde by měl dohrát sezónu v AHL.

Na rozdíl od většiny hráčů, kteří touto dobou přecházejí z juniorky mezi profesionály, nebude v Rochesteru debutovat. Už na začátku sezony si totiž krátce vyzkoušel AHL - odehrál čtyři zápasy, během nichž si připsal jednu asistenci. Organizace Sabres tehdy stála před rozhodnutím: nechat ho v profesionálním prostředí, nebo ho vrátit do juniorky, kde by dostal větší prostor. Nakonec zvítězila druhá varianta.

A dává to smysl. Mrtka, který měří 198 centimetrů a váží přes 100 kilogramů, je typickým moderním obráncem - fyzicky dominantní, silný v soubojích a spolehlivý v defenzivě. V Seattlu Thunderbirds (WHL) dostal obrovský prostor na ledě a stal se pilířem obrany. Jeho výkony byly stabilní, často až dominantní, ale jedno malé „ale“ přece jen zůstává - produktivita. 

Statistiky totiž vypadají téměř jako přes kopírák. Zatímco v minulé sezoně zaznamenal 35 bodů (3 góly, 32 asistencí) ve 43 zápasech, letos to bylo 34 bodů (1+33) ve stejném počtu utkání. Na první pohled solidní čísla, ale bez výraznějšího posunu. A právě ten by si představitelé Šavlí přáli vidět. Ani na juniorském mistrovství světa se Mrtka bodově neprosadil, když v pěti zápasech zůstal bez zápisu. 

Na druhou stranu je potřeba dodat kontext. Seattle letos nepatřil mezi ofenzivní mašiny - průměr 3,28 vstřeleného gólu na zápas je ve WHL spíše průměrný. Mrtkova role tak byla více o stabilitě a jistotě než o sbírání bodů.

Teď se vrací zpět do Rochesteru, kde by měl pomoci týmu v závěru sezóny a pravděpodobně i v bojích o Calder Cup. Právě tady tak začne další důležitá kapitola jeho vývoje. Pokud se mu podaří prosadit i mezi profesionály a potvrdit své silné stránky, může si říct o šanci prosadit se v A-týmu už během příštího tréninkového kempu. 

Realisticky ale Sabres nikam nespěchají. Mrtka je projekt do budoucna - obránce, který má potenciál vyrůst v klíčového hráče NHL. Nějaký čas strávený v AHL a postupné dozrávání mu určitě nebude ku škodě. Pokud půjde vše podle plánu, vážněji by mohl zabojovat o místo v prvním týmu Buffala kolem sezóny 2027-28. 

Jedno je ale jisté už teď: Radim Mrtka zůstává jedním z nejzajímavějších českých talentů současnosti. A jeho příběh rozhodně stojí za sledování.

