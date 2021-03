Sabres na dně. Jeden nelichotivý rekord mají a směřují k dalšímu

Papírově to měl být zlomový rok, kdy se konečně mužstvo vrátí do play-off. Jenže místo toho píší hokejisté Buffala hororový scénář a topí se na samém dně ligové tabulky. Frustrující forma pokračuje i po duelu s Pittsburghem.

„Staneme se vítězným týmem a dostaneme se do play-off,“ povídal v létě 2019 v rozhovoru pro The Associated Press švédský obránce Rasmus Dahlin.

Tato slova se poslední roky opakují pravidelně v období před začátkem další sezony. V Buffalu vždy věří, že skončí nejdelší aktuální série bez účasti v play-off, které Sabres naposledy viděli v roce 2011.

Na papíře vskutku vypadá mužstvo konkurenceschopně. Před tou letošní sezonou o nich dokonce někteří mluvili jako možném černém koni, vždyť klub posílili hráči jako Taylor Hall či Eric Staal, navíc se očekával další posun u mladíka Rasmuse Dahlina či nástup talentovaného Dylana Cozense. Vše navíc pod dohledem kapitána Jacka Eichela.

Jenže celý tým se trápí, což se kromě výsledků pochopitelně promítá i na individuálních výkonech. Nad hranici dvaceti kanadských bodů se dostali pouze Sam Reinhart (11+9) a Victor Olofsson (9+12).

Aktuálně se Sabres nachází na posledním místě tabulky, když za jednatřicet zápasů nasbírali pouhých šestnáct bodů. Na předposlední Anaheim ztrácí osm bodů, oproti nim ale mohou využít tři utkání k dobru.

Jenže... V tuto chvíli se Šavle potýkají s tragickou formou, prohráli totiž posledních patnáct zápasů v řadě, což je vůbec nejvíce nejen v historii klubu, ale také od doby, kdy se v National Hockey League zavedly před sezonou 2005/2006 samostatné nájezdy.

„Je to těžké. Pochopitelně chceme vyhrát. Všichni tvrdě pracují, ale pokaždé nepracujeme chytře. Pracujeme tvrdě. Občas se vrhneme do nějaké situace, kde bychom neměli být. Pochopitelně je to těžké,“ přiznal útočník Victor Olofsson.

Ještě jedno nelichotivé prvenství mají hokejisté Sabres na dosah, a to vůbec nejdelší sérii porážek. Tu zaznamenali v sezoně 2003/2004 Tučňáci z Pittsburghu, kteří prohráli osmnáctkrát za sebou.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+