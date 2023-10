Sabres si pojistili další jedničku draftu! Přijde si na pořádný balík

Šavle pokračují v trendu rozdávání dlouhodobých smluv. Nejprve podepsal Rasmus Dahlin a nyní stvrdil podpisem nový pakt i Owen Power. Buffalo se inspiruje smlouvou Tagea Thompsona, který se enormně vyplácí a Sabres si to podobně představují i u svých elitních obránců, kolem nichž by rádi postavili tým.

V Buffalu se velkých smluv nebojí a vzhledem k dobrým zkušenostem z předchozích let v některých případech riskují. Ano, Rasmus Dahlin patří k nejlepším obráncům soutěže a už to několikrát dokázal. A pak je tady jeho kolega z obrany. Šavle po jedné sezoně v NHL nabídly Powerovi prodloužení o dalších sedm let!

A ani v tomto případě to nebude levná záležitost. Jednička draftu si přijde celkem na 58,45 milionu dolarů. V průměru si tedy Power přijde na 8,35 milionu ročně, což by se v budoucnu mohlo ukázat jako hodně chytrý tah. Platový strop by totiž měl brzy růst.

I tak je to však velký risk. Mladý obránce stihl pouze 79 duelů, ve kterých zapsal 35 bodů. V předloňské sezoně si zkusil pouze osm utkání a natrvalo hrál v NHL teprve v ročníku 2022/2023. Talent má však nepopiratelný a na to Buffalo spoléhá. Sabres vstupují do sezóny s tím, že chtějí zažít průlomový rok a konečně utnout sáhodlouhé čekání na play-off.

Powerův kontrakt vstoupí v platnost poté, co po této sezóně vyprší jeho tříletá nováčkovská smlouva.

Stal se posledním hráčem Buffala, který podepsal dlouhodobou smlouvu. Kromě Dahlina je to skupina, kterou tvoří centři Tage Thompson, který loni podepsal sedmiletou smlouvu na 50 milionů dolarů a Dylan Cozens. Ten podepsal na sedm let za celkovou částku 49,7 milionu dolarů. Nesmíme zapomínat ani na obránce Mattiase Samuelssona. Samuelsson podškrábl kontrakt na sedm let za 30 milionů dolarů.

V Buffalu je víra v talenty enormní a očekávání obrovská. Čas nakonec ukáže, jestli politika Šavlí přinese kýžené ovoce, případně kolik z tohoto velkého počtu smluv se nakonec vyplatí. Každopádně v Buffalu vyřešili problémy týkajících se smluv hvězd s hodně velkým předstihem, aby nedošlo na podobnou situaci, kterou zažili například Kačeři. Těm chyběl Trevor Zegras až příliš dlouho a zmeškal podstatnou část přípravy s týmem.

Share on Google+