Sabres zastřihli tápající Minnesotu, přišla na sever krize?

Hokejisté Wild v noci prohráli další zápas, tentokrát proti Buffalu a na jejich zápasové formě se začínají shromažďovat červená políčka. Minnesota z posledních devíti utkání prohrála sedm a jestli bude v podobném duchu pokračovat i nadále, pomalu by mohla začít ztrácet svou silnou pozici v Západní konferenci.

Svěřenci kouče Deana Evasona rozběhli letošní sezónu výborně. V čele s Kaprizovem vletěli do NHL jako uragán, a dokonce se o WIld začalo hovořit jako o jednom z možných kandidátů na finále play-off. Nynější forma ale zrovna růžová není.

V posledních sedmi zápasech kanadsko-americké ligy si celek ze severu USA připsal pouhé dvě výhry, když dokázal porazit Edmonton a Philadelphii. Ne všechny ostatní duely byly od Wild špatné, ale na výhru zkrátka vždy něco chybělo. A v dnešním střetu s Buffalem celek ze St. Paul ještě na začátku třetí třetiny vedl.

Poté ale přišla studená sprcha od kanadského útočníka Jeffa Skinnera, který se po letech vrací opět do formy a svého soka potopil dvěma rychlými góly. V závěru finální periody byl hlavní trenér Minnesoty nucen odvolat brankáře, byly to ale Šavle, které vsítily další branku a definitivně rozhodly o osudu utkání.

„Hru v šesti jste u nás mohli vidět už hodněkrát. Vždy samozřejmě chceme být týmem s náskokem, ale pokud se stane, že nestřílíme góly my, ale soupeř, nemůžeme se přece vzdát,“ hájil obdrženou branku Kevin Fiala. „Zároveň je to pro náš tým určité pozitivum. Nikdy se totiž nevzdáváme, a to je něco, od čeho se vždy budeme moci odpíchnout,“ pokračoval švýcarský forvard.

„Musíme ještě na hodně věcech zapracovat. Podívat se na celé zápasy a od začátku do konce všechno promyslet. Určitě ale nepropadáme panice, čeká nás spousta dalších utkání a nálada v kabině je pořád skvělá,“ uklidňoval pětadvacetiletý útočník fanoušky.

Na závěr se vyjádřil i hlavní šéf střídačky Evason. „Myslím, že když si koledujete, tak se vám to nakonec vrátí. Stáli jsme tam a mysleli si, jak jsme na tom dobře, když vedeme. Ale tady se nikdo nevzdává. Bojuje se, dokud nezazní siréna. My to samozřejmě víme, a ani my se nevzdáváme. Víme, kde se nacházíme a s kým hrajeme. Rozhodně nekončíme!“

