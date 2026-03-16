Sadař Pastrňák! Má 500 asistencí, rychlejší byl jen Jágr. A gólem přeskočil Bergerona

22. března 18:00

Tomáš Zatloukal

Boston slaví veledůležitou výhru nad Detroitem, svým přímým konkurentem v boji o play-off. Zásadně k tomu pomohl i David Pastrňák, když skóroval v přesilovce a navrch si utrhl v NHL už pětisté jablko. Právě "apple" je slangový anglický výraz pro nahrávku. Je šestým Čechem, který na hodnotný milník dosáhl, připojil se po bok Václava Prospala, svého velkého kumpána Davida Krejčího, Jakuba Voráčka, Patrika Eliáše a Jaromíra Jágra. po Jágrovi byl druhým nejsvižnějším. Stačilo mu jen 820 zápasů!

500 asistencí za 820 mačů? To je tempo, co se neztratí ani v klubových dějinách Medvědů.

Menší porci duelů potřebovali už jen velikáni Bobby Orr, Phil Esposito a Ray Bourque.

"Pasta" se jubilea dočkal, když se podílel na trefě Marata Chusnutdinova do prázdné klece Red Wings. Tou dobou už měl na kontě gól, postodvaatřicáté využil přesilovou hrou, čímž se odpoutal na čtvrtém fleku bostonských dějin od dalšího starého známého - Patrice Bergerona.

Pastrňák pálí! John Gibson bez šance...

Nemilosrdně potrestal špatnou disciplínu Rudých křídel - dva fauly od sebe dělilo pouhých osm sekund, a tak měli Bruins k dispozici tuze dlouhou přesilovku pět na tři.

"Byl to od nás jednoduše dárek dát jim na tak dlouho dvojnásobnou početní výhodu," řekl k tomu detroitský kouč Todd McLellan.

Pastrňák každopádně potvrdil náramnou herní pohodu - za posledních devět partií nastřádal 14 bodů za šest gólů a osm asistencí, bodoval pokaždé. A ukázal, že v soubojích klubů z Original Six mu to proti Red Wings lepí. Za 33 zápasů má bilanci 16+23.

To, co ho zajímá ale nejvíc, je veledůležitá výhra nad rivalem v ukrutně vyrovnané přetahované o elitní osmičku Východní konference.

Detroit ji uzavírá, Boston je sedmý. Lví podíl na tom má už 86bodový hokejový virtuóz z Havířova (našlápnuto má na 108 punktů), tentokrát druhá hvězda večera. Sílí hlasy, aby právě on byl novým kapitánem. Užitečnější borec se u Bruins nehledá snadno...

