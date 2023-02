Sága je u konce! Kane míří na Manhattan

Jednu dobu to byla jasná věc, pak zase nepravděpodobná. S blížící se uzávěrkou přestupů se ale řeči kolem přestupu Patricka Kanea do New York Rangers zase rozjely. A tomu nemohli v kancelářích na Manhattanu odolat. Nyní je vše hotovo, Kane míří do Big Apple.

Byl kolem toho ale pořádný kolotoč. Účetní v organizaci Rangers by měli dostat přidáno, jelikož tohle zvládli bravurně. Šachování s hráči na farmu a zpátky se ukázalo jako účinné. A také klíčové k tomu, aby Kane přišel.

Kvůli detailům nebude přestup oficiální ihned. Už teď se ale ví většina podrobností.

Jelikož Rangers byli jedinou destinací, kam byl Kane ochotný zamířit, očekávalo se, že protihodnota bude za hráče takového formátu opravdu spíše symbolická. A tak se také stalo.

Do Chicaga míří výběr ve čtvrtém kole draftu a také ve druhém. Druhé kolo se nicméně může změnit na první, a to v případě, že v této sezoně Rangers dojdou do konferenčního finále. Chris Drury, generální manažer Rangers, však vyjednal, že případné první kolo připadne na rok 2024, nebo 2025.

Co s Kaneovým monstrózním platem? Půlku, tedy pět milionů dolarů, si ponechává Chicago, čtvrtku spolknou Rangers a se zbytkem pomůže Arizona, která za odměnu dostává výběr ve třetím kole draftu za dva roky.

V pozdějších hodinách by měl trejd oficiálně projít všemi kontrolami a schválením ligou. Svůj debut v drese Jezdců by měl Kane odehrát hned v noci na čtvrtek proti Philadelphii.

