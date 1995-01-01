Sága Kämpf pokračuje. Z pohádkové smlouvy se stala klec

1. listopadu 12:00David Zlomek
Generální manažer Brad Treliving podle informací Insidera Darrena Dregera zkoumá trh s cílem uvolnit místo pod platovým stropem a zároveň přivést do týmu novou energii. Ve hře jsou dvě známá jména: Nick Robertson a David Kämpf.
Robertsonův příběh je v Torontu nekonečná smyčka. Jeden zápas v první lajně vedle Austona Matthewse, další na tribuně. Talentovaný křídelník se nikdy nedokázal usadit, ať už kvůli zraněním, nebo nestálým výkonům. Letos má na kontě dva góly a čtyři body, ale jeho pozice zůstává nejistá.
Dreger k tomu uvedl, že Maple Leafs nejsou pod tlakem, aby Robertsona hned vyměnili, ale pokud dorazí nabídka s mladým hráčem podobného kalibru, budou ji zvažovat.
Úplně jinak je na tom David Kämpf. Český centr se do hlavní sestavy zatím nevrátil a po neúspěšném kempu začal sezonu v AHL. Tam odehrál čtyři zápasy a připsal jedinou asistenci.
Toronto ho sice neodepsalo kvůli výkonům, ale kvůli penězům. Jeho kontrakt s cap hitem 2,4 milionu dolarů běží ještě příští rok a vedení se ho chce zbavit, i kdyby to znamenalo minimální protihodnotu. Dreger otevřeně řekl, že v Kämpfově případě jde především o uvolnění prostoru pod stropem, zatímco u Robertsona hraje roli i dlouhodobá strategie. Faktem ale také zůstává, že Čechova smlouva je neatraktivní i pro ostatní týmy, je tedy tak trochu ve zlaté kleci.
Kämpf, který pod Sheldonen Keefem patřil mezi spolehlivé defenzivní centry, ztratil pod Berubem pevné místo. V minulé sezoně dal pět gólů a přidal třináct asistencí, ale v play off nastoupil jen jednou. Dnes je z něj hráč, kterého Toronto potřebuje dostat z účetních tabulek, ne zpět do sestavy.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.