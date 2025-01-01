Sága Kaprizov: Nová smlouva? Nic. Ale trejd ani omylem, zní z klubu

18. září 13:00David Zlomek
Minnesota Wild se rozhodla jasně utnout všechny spekulace o budoucnosti Kirilla Kaprizova. V posledních dnech se hokejovým světem šířily zprávy, že ruský útočník měl odmítnout rekordní osmiletou smlouvu a dokonce že klub požádal o seznam týmů, kam by byl ochoten zamířit v případě výměny.
Podle informací z klubu je to ale nesmysl. „Wild po něm žádný seznam, kam by chtěl jít, nechtěli. A ani nebudou chtít,“ potvrdil zdroj blízký organizaci pro web RG.org. Minnesota tedy neplánuje žádný trejd a nadále pracuje na dlouhodobé dohodě.
Generální manažer Bill Guerin navíc popřel, že by jednání probíhala ve vyhrocené atmosféře. Podle něj klub s Kaprizovem komunikuje a jeho prioritou je hráče udržet. Nehodlá se ho vzdát ani za balík prvokolových draftů.
Zdroje blízké vyjednávání tvrdí, že Kaprizovův tábor se nikam nežene a chce počkat, jak dopadne očekávaný nový kontrakt Connora McDavida v Edmontonu.
Ten pravděpodobně opět posune hranice toho, co si mohou největší hvězdy ligy říct o plat. „Prý míří k tomu, aby měl plat ve výši 20 procent platového stropu. Takže není důvod se nikam hnát,“ uvedl jeden z insiderů. Pokud se opravdu potvrdí, že platový strop během příštích let vzroste až k 170 milionům dolarů, může Kaprizovův nový kontrakt trhnout rekordy a totálně změnit finanční realitu NHL.
Spekulace dál přiživují i hlasy zvenčí. Elliotte Friedman v podcastu 32 Thoughts mluvil o kouřových signálech, které naznačují, že se někdo snaží vytvářet tlak a ukázat, že Kaprizov může získat víc, než se původně zdálo. Minnesota si však stojí za tím, že její cílem je jedině dlouhodobé udržení své největší hvězdy.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.