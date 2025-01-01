Sága kolem Rossiho se láme. V Minnesotě couvli z obchodu

22. srpna 9:00David Zlomek
Sága okolo Marca Rossiho se začíná lámat. Ještě před pár týdny to vypadalo, že mladého centra Minnesota Wild raději pošle pryč, než aby mu nabídla vysněný kontrakt. O Rossiho práva se aktivně zajímaly Vancouver Canucks i Seattle Kraken, ale jednání zůstávala dlouho na mrtvém bodě. Teď se ale karta otáčí, podle informací The Athletic udělali Wild „významný pokrok“ v jednání o nové smlouvě.
Nejde přitom o žádný dlouhodobý závazek. Spíše to vypadá na krátký kontrakt, který by Rossimu zajistil status chráněného hráče i po jeho vypršení. Dává to smysl, vztah mezi oběma stranami byl celé léto napjatý.
Rossi po sezoně, kdy nastřádal 60 bodů a odehrál všech 82 utkání, chtěl víc jistoty, ideálně dlouhou smlouvu s platem kolem 7 milionů ročně. Generální manažer Bill Guerin ale od začátku tlačil na jinou cestu. Ještě v červnu navíc dal jasně najevo, že pokud má Rossi zůstat, musí se vzdát části svých požadavků, nebo půjde do balíku za zkušeného centra, který pomůže hned.
Situaci komplikovalo i to, jak byl Rossi využit v play-off. Přestože v základní části patřil k nejproduktivnějším hráčům, trenér John Hynes jej v sérii s Vegas Golden Knights stáhl až do čtvrté lajny. Výsledkem bylo vyřazení a spekulace, že důvěra v mladého útočníka se v Minnesotě definitivně zlomila.
Do celé věci vstoupily také jiné kluby. Zvlášť Seattle Kraken měl v rukávu potenciální trumf, Jareda McCanna, ofenzivního univerzála s více než 60 body, kterého byli podle zákulisních informací ochotni obětovat. McCann by Wild okamžitě zapadl do top six a nahradil Rossiho na středu sestavy, zatímco Kraken by získal mladšího hráče na prahu nejlepšího období kariéry. O Vancouveru se také mluvilo, ale tamější nabídky neměly sílu skutečně rozhýbat Guerina.
I proto se teď zdá, že logičtější cestou je kompromisní dohoda. Smlouva na jeden až tři roky by Rossimu přinesla stabilitu a Wild zase jistotu, že ho v případě nutnosti mohou výhodněji vyměnit. Ostatně Guerin už ukázal, že rád podepisuje klíčové hráče dlouhodobě, příkladem je Joel Eriksson Ek nebo obránce Brock Faber. V Rossim ale organizace pořád váhá, zda do něj vložit stejnou důvěru.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.