Sága Markström pokračuje. Touží po něm nejen Devils

Před uzávěrkou výměn se to řešilo skoro pořád. Tři měsíce poté, co definitivně padla dohoda o možném přestupu Jacoba Markströma z Calgary do New Jersey, se rozhovory mezi oběma stranami opět rozběhly.

Podle informací novináře TSN Pierra LeBruna ale New Jersey nejsou jediným zájemcem o 34letého brankáře.

"Tyto rozhovory s Flames se znovu rozběhly. Víme, že tyto dva týmy se téměř dohodly před uzávěrkou výměn. To sice nedopadlo, ale Devils o něj mají i nadále zájem. Markström má sice plnou klauzuli o nevyměnitelnosti, ale podle mých informací je ochoten jít do New Jersey,“ řekl LeBrun.

Jednou z překážek výměny je neochota Flames ponechat si smlouvu Markströma, která potrvá ještě dvě sezona, a to s ročním platem 6 milionů dolarů. I proto se Devils nakonec museli obrátit jinam a získali Jakea Allena z Montrealu a také poslali Vítka Vaněčka do San Jose výměnou za jiného brankáře Kaapa Kahkonena.

Poslední jmenovaný je ale bez smlouvy, a tak se uvolnilo místo právě pro švédského gólmana. Ten po skončení sezony prohlásil, že neví, zda se do Flames vrátí, zatímco generální manažer Craig Conroy na otázku ohledně jeho budoucnosti v dubnu odpověděl, že na vše odpoví čas.

S tím budou bojovat i Devils. Nejsou totiž jediní, kdo by do svého týmu rád přivedl gólmana takové kapacity.

"Nyní se do hry zapojily další týmy, které o Markströma před uzávěrkou přestupů nestály. V tuto chvíli se ale ve vedení stále liší názory na návratnost, na to, kolik by měl Švéd zájemce stát. Flames jsou ochotni být trpěliví, nemusí prodávat hned,“ dodal ještě.

Markström zakončil ročník s bilancí 23-23-2 s úspěšností zákroků 90,5 % a průměrem 2,78 inkasované branky na zápas. To byl sice odklon od jeho nejlepších sezon, stále se však jednalo o solidní čísla za obranou, která mnohdy hořela.

