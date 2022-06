Sahat, nebo nesahat? Tampa se dotkla konferenční trofeje a věří v pověrčivé vítězství

Historie se opakuje! Lightning jsou opět ve finále Stanley Cupu. Po nejtěsnější výhře si v šestém zápase urvali finální bod, který dvěma góly řídil kapitán Steven Stamkos. Následovalo předání trofeje pro vítěze konference. Otázka zněla: Sahat, nebo nesahat?

Tradice, která nahlodá svědomí.

Sáhnout na Prince of Wales Trophy po postupu do finále by nemělo přinést štěstí. Avšak posledních pět ze šesti týmu, které se před rozhodující sérií této trofeje dotkly, získaly Stanley Cup.

Crosby, Ovečkin a nyní už potřetí Stamkos.

Jedinkrát kapitán Blesků pohár nezvedl, a to v roce 2015, kdy Tampa prohrála. To samé se opakovalo po čtyřech letech, kdy se Zdeno Chára rozhodl nechat trofej odnést a jeho Boston padl v sedmém zápase.

„Pořádně jsme se na to nadřeli. Za tou trofejí je mnoho obětí a proto myslím, že je potřeba ji alespoň trochu oslavit,“ uvedl kapitán vítězného týmu po jejím zisku a “tradičním“ doteku.

Soupeř z Colorada bude mít však na mýtus Východní konference jiný názor. Podaří se Tampě znovu přetavit pověry v realitu?

