Šalé otevřeně o šanci na NHL i dvacítkách: Konečně nejsme pos*aní! Co návrat do Brna?

4. července 11:07Jakub Ruč
Už čtyři roky bojuje v zámoří s vidinou, že si jednou zahraje slavnou NHL. Působení na farmě Seattlu komplikovala Eduardovi Šalému zranění, do letošní sezony chce jít na sto procent připravený. Zatím maká v Brně, na tréninkový kemp se přesune v září.
Na minulých dvacítkách jako kapitán dovedl český tým k bronzové medaili, pak možná trochu sešel z mysli. 21letý forvard letos udělal 31 bodů (15+16) v 70 utkáních, s týmem skončil ve druhém kole play off proti Colorado Eagles. „Chtěli jsme hrát co nejvýš, ale řekl bych, že druhé kolo k našemu mladému týmu sedí. Colorado tam mělo výborné a starší hráče,“ ohlíží se Eduard Šalé.
V exkluzivním rozhovoru pro Hokej.cz jakožto brněnský odchovanec rozebírá sezonu návratů na Kometě, sám ale podobnou cestu zatím neplánuje. V čem se musí posunout, aby stačil tempu NHL? A co ho těší na výkonech české dvacítky?
Jaký máte teď přes léto program?
Jsem doma v Brně, trénuju tady. A podle toho, jak mi to vychází, jezdím i do Prahy za Milošem Pecou (bývalý kondiční trenér Komety, pozn. red.). Většinou na dva dny. Seznámil jsem se s ním, když byl v Kometě. Od té doby spolu jsme.
Tehdy vás jeho tréninky tolik zaujaly?
Vyhovuje mi to. Znám ho dlouho, takže jsme na sebe tak nějak navázaní. Víme, co jeden od druhého očekává. Myslím, že už spolupracujeme třeba deset let, možná víc.
A v Brně přes léto makáte sám, nebo máte nějakou skupinku?
Trénuju sám. Filip Košecký (bývalý hokejista, hrál např. za Techniku Brno, pozn. red.) tady má svůj soukromý gym, takže chodím k němu. Má tam svoje klienty, ale tím, jak ho znám dlouho, mi sem tam poradí, což je super.
„Já měl vždycky rád, když jsem měl na všechno víc času, větší led. Tím byl pro mě přechod těžší.“
Co AHL? Dokázal jste se už pořádně adaptovat na zámořský hokej?
První rok byl těžký, ale ani ten druhý nebyl úplně snadný, protože mi začátek sezony ovlivnilo zranění. Ale jo, už jsem si trochu zvykl. Samozřejmě je to furt něco jiného, v Americe se hraje trochu jinačí hokej. Já měl vždycky rád, když jsem měl na všechno víc času, větší led. Tím byl pro mě přechod těžší. Nechci říct, že se přizpůsobuju, ale svůj styl musím trošičku změnit, abych se tam mohl prokopat.
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Když srovnáte áčko nebo mládež Komety s AHL, musel jste se jako hráč hodně změnit, abyste byl konkurenceschopný?
Určitě. Tady jsem si hrál svůj hokej tak, jak mě to bavilo. Nebylo to svázané nějakou velkou taktikou, zatímco AHL už je profesionální liga, kde se řeší každý detail. Je to víc svázané, všichni jsou profíci a konkurence je velká. Nechci říct, že v extralize to tak není, ale třeba v juniorce si každý víc hrál. Na farmě je dalších dvacet borců, kteří mají hokej jako práci a snaží se vám vzít flek. Samozřejmě je znát taky fyzická stránka, mnohem víc se hraje do těla, i díky menšímu hřišti se to dost řeže.
Když mluvíte o tom fleku... Vždycky mě zajímalo, jaká je na farmě atmosféra v kabině. Sice jste jeden tým, ale taky každý sám za sebe bojuje o místo v NHL. Možná přeháním, ale přejete si mezi sebou třeba góly?
Musím říct, že v Coachelle je to super, máme tam i mladší hráče než já. Určitě to není tak, že by si to kluci mezi sebou nepřáli, ale rivalita tam samozřejmě je. Je cítit, že každý hraje trošičku sám za sebe.
„Na farmě je dalších dvacet borců, kteří mají hokej jako práci a snaží se vám vzít flek.“
Nechybí vám v týmu český spoluhráč, se kterým byste mohl pokecat po našem?
První rok jsem tam měl Aleše Stezku, to bylo super. Tenhle rok jsme tam měli snad čtyři Evropany. A hlavně Fiňáky, ti moc anglicky neumí. (úsměv) Čecha, se kterým bych mohl trávit čas, bych určitě uvítal, bylo by to pro mě trošičku jednodušší. Na druhou stranu musím říct, že partu jsme měli dobrou. Američani a hlavně ti mladší Kanaďani byli fajn.
S Alešem Stezkou jste pořád v kontaktu? Vzpomínám si, že jste u něj tehdy i bydlel...
Je to tak. Na začátku, když jsem ještě nevěděl, kde budu, si mě vzal k sobě. V kontaktu pořád jsme. Na Kometě teď končí letní přípravu, mají nějakou dovolenku.
Takže máte info, co se děje v kabině?
Přes sezonu ano, ale teď, jak jsem přiletěl, už moc ne. S pár klukama jsem se samozřejmě viděl, ale s Alešem si píšeme hlavně přes sezonu.
„Mám ještě na dva roky smlouvu, takže se budu snažit co nejdéle vydržet v Americe.“
Do Komety se teď vrací spousta mladých bývalých hráčů, i díky nové hale se čekají velké věci. Vás nelanařili?
Ne, vůbec. (úsměv) Já mám ještě na dva roky smlouvu, takže se budu snažit co nejdéle vydržet v Americe. Ale samozřejmě jsem viděl, že se hodně kluků vrací. Myslím, že Kometa bude dobrá. I já se těším, budu to sledovat.
Nic nevzdáváte.
Do NHL se určitě chci dostat. Mám ještě dva roky na to, abych nabral síly, zapracoval na sobě a ukázal se. Myslím, že šance tam je. Seattle je v takové... Nechci říct přestavbě, ale místečka by se tam našla. Pořád věřím, že to můžu udělat. Kdybych si nevěřil, tak bych se už vracel.
Na váze ještě přibíráte, nebo se držíte kolem nějaké stálé cifry?
V sezoně mi to pořád haprovalo nahoru dolů. Na své váze zatím nejsem. Myslím, že ještě můžu přibrat. Nejsem ještě úplně osvalený.
„Hlavně se mi líbí, jak hrajeme. Nejsme zalezlí, pos*aní. Fakt hrajeme hokej, což tady dlouho nebylo.“
Vy jste ten typ, kterému se hůř přibírá, než hubne, že?
Je to tak, hodně toho spálím. Můžu jíst cokoliv a stejně je pro mě těžké přibrat. Ale snažím se. A myslím, že když do sezony nastoupím s váhou kolem 85–88 kilo, bude to dobré.
A co dvacítky, koukal jste letos? Vás může těšit, že jste byl u zrodu českých medailových žní, poslední rok jako kapitán...
Pro mladší kluky je super, že se takhle ukážou. A hlavně se mi líbí, jak hrajeme. Nejsme zalezlí, pos*aní. Fakt hrajeme hokej, což tady dlouho nebylo. Posledních pět let bylo v tomhle ohledu skvělých.