Samberg začne nový kontrakt na marodce, kvůli zlomenině zápěstí vynechá minimálně šest týdnů

2. října 8:51Jakub Ťoupek
Do nového ročníku bude muset Winnipeg vstoupit bez Dylana Samberga, kterého si v létě pojistil na další 3 roky. Šestadvacetiletý zadák během nedělního utkání musel opustit hrací plochu a zamířil do kabin po střetu s Ryanem Lombergem. Zranění jej vyřadí z necelých dvou měsíců základní části.
V pondělí šéf lavičky Jets Scott Arniel objasnil situaci, která doprovázela vynucený odchod Dylana Samberga z ledu v nedělním přípravném utkání s Calgary. Samberg utrpěl zlomeninu zápěstí při srážce s útočníkem Flames Ryanem Lombergem a bude mimo hru dalších šest až osm týdnů.
V minulé sezóně si Samberg v listopadu při blokování Stamkosovy střely v zápase s Nashvillem zlomil kost v noze. Nakonec kvůli tomu vynechal 21 zápasů, než se 10. ledna letošního roku vrátil zpět do sestavy. Zranění na začátku sezóny tak pro něj nejsou žádnou novinkou.
Časový rámec pro toto zranění je zhruba stejný. Až na to, že Jets budou po většinu, ne-li po celou dobu, Sambergovy rekonvalescence, bez kapitána Adama Lowryho. Vedení Jets je údajně připraveno ještě udělat nějaké změny, kterými díry po zraněných hráčích zalepí.
Do sestavy se tak s největší pravděpodobností podívá Haydn Fleury, který byl minulou zimu povýšen na pozici partnera Neala Pionka v druhé obranné dvojici Winnipegu. Očekává se, že bývalý hráč Caroliny a celkově sedmá volba v draftu 2014 si tuto pozici vylosuje i tentokrát.
Existuje však i trojice dalších, kteří se o tuto pozici budou snažit. Do této skupiny patří Logan Stanley, Ville Heinola a nováček v organizaci Kale Clague. Sambergovo zranění tak otevírá dveře k potenciálnímu hernímu vytížení v NHL pro řadu hráčů, kteří bojují o udržení v hlavním týmu.
Šestadvacetiletý bek v létě podepsal novou smlouvu, která potrvá 3 roky. Do konce sezóny 27/28 tak má jistotu ročního příjmu 5,75 milionu dolarů. Nyní si ale na první ostré starty s novým kontraktem v kapse bude muset minimálně 2 měsíce počkat.
