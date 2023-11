Matěj Hejda, jeden z tuzemských expertů na NHL, se před sezónou omlouval fanouškům San Jose Sharks. Jejich tým mu vycházel jako bezpečně nejslabší v Západní konferenci, respektive v NHL. Rozebraná sestava, kde jsou nositeli kvality víceméně jen Tomáš Hertl a Logan Couture (ke všemu zraněný), ale drtí i ta nejčernější očekávání.

Zatímco na východě je situace relativně vyrovnaná a odlepit se ode dna nemusí být pro Pittsburgh nemožné, na západě se Žralokům konkurence každým týdnem vzdaluje. Ve čtvrtek dvouciferná ostuda s Vancouverem. Z deseti zápasů zatím jediný bod.

Trochu to evokuje devadesáté roky, kdy vstupovaly do ligy nové kluby a často dostávaly od těch zavedených pořádně naloženo. San Jose bylo právě jedním z nich. Ve své první sezóně 1991-92 vyhrálo jen 17 duelů, prohrálo 58, k tomu 5 remíz. Ve druhé bilanci „vylepšilo“ na 11:71 a 2 remízy. Právě tento ročník zůstává třetím nejhorším v historii ligy.

1. Washington Capitals (1974-75) 8:5:67 (výhry, jeden bod, prohry)

2. Philadelphia Quakers (1930-31) 4:4:36

3. San Jose Sharks (1992-93) 11:2:71

Je samozřejmě brzo, nicméně když dosadíte letošní průběžnou bilanci San Jose 0:1:8 a spočítáte procentní úspěšnost, trůnili by Sharks na čele. Tzn., že pokud důrazně nepohnou kormidlem, míří v tuto chvíli za nejhorším ročníkem v dějinách ligy.

Už příště mohou Žraloci vyrovnat jeden bídný rekord. Víc porážek v řadě od začátku sezóny nasbírali jen New York Rangers (1943-44) a dvakrát Arizona Coyotes (2017-18 a 2021-22). Pokaždé šlo o šňůru jedenácti proher.

Zámořským internetem prolétl „rýpanec“, že obsluhovat sociální sítě Sharks musí být ta nejsmutnější práce na světě. Co taky asi postovat ze zápasu, kde jen přibývají góly do vaší sítě? Po dvaceti minutách je to 0:4, po čtyřiceti 0:8...

Trenér David Quinn mluvil po utkání s Canucks o „znepokojivém výkonu“, o „velkém zklamání“, o „kroku zpátky“. A taky o tom, že „by se měl každý podívat do zrcadla“.

Výsledky Sharks se pochopitelně promítají rovněž do návštěvnosti. S průběžným naplněním haly 78,5% a 13 694 diváky na zápas je San Jose nejslabší v lize. Pokud se mužstvo nezvedne, může počítat s dalším poklesem. Na Vancouver už bylo v ochozech jen 10 719 lidí (61%).

Share on Google+