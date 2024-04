San Jose je bez trenéra. David Quinn byl vyhozen

David Quinn byl ve středu propuštěn z funkce trenéra San Jose Sharks. Žraloci skončili na posledním místě v NHL a popáté za sebou se neprobojovali do play off. 54 porážek v základní hrací době, k tomu nulový posun ve vývoji některých hráčů, to vše se pod vyhazov podepsalo. Nástupce zatím Sharks neoznámili.

„Poté, co jsme na konci sezony prošli interními schůzkami a vyhodnotili, jak na tom náš tým je a kam chceme, aby se posunul, jsme učinili těžké rozhodnutí udělat změnu na pozici hlavního trenéra,“ uvedl generální manažer Sharks Mike Grier. „David je dobrý trenér a ještě lepší člověk. Chtěl bych mu poděkovat za jeho tvrdou práci v uplynulých dvou sezonách. On i jeho tým odvedli za složitých okolností obdivuhodnou práci a já si upřímně vážím toho, jak se s celou situací vypořádali.“

Sezona San Jose skončila 18. dubna prohrou 1:5 s Calgary. V podstatě žádný pozitivní moment ale najít nešel. Žraloci desetkrát inkasovali alespoň sedm gólů a dvakrát deset branek. Sezonu načali s bilancí 0-10-1, což je druhý nejhorší výsledek v historii NHL.

Grier však uvedl, že bilance a výkony Sharks nebyly hlavním důvodem rozhodnutí.

„Nehrálo to příliš velkou roli,“ řekl Grier. „Bylo to něco, čeho jsem si byl vědom. Ale zároveň jsem při vstupu do sezony věděl, jaká je soupiska, a nečekal jsem, že budeme týmem pro play off. Ročník probíhal o něco hůře, než se očekávalo, ale rozhodnutí nesouvisí jen s výkonností.“

Grier ještě dodal, že San Jose si dá načas s hledáním náhrady za Quinna a že nemá žádné datum, ke kterému by se upínal.

„V tomto budeme důkladní,“ řekl. „Je to dost důležitá pozice, takže se chceme ujistit, že do ní dosadíme toho správného člověka.“

„Je to součást pitvy sezóny,“ dodal ještě Grier k tomu, kdy rozhodnutí definitivně padlo. „Všechny tyto věci do toho vstupují. Mluvíme s personálem, hráči, majitelem. Se všemi, kdo byli v oddělení hokejových operací. Řekl bych, že rozhodnutí padlo až tento týden.“

Share on Google+