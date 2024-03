San Jose řeší skauty. Ten ruský nepracoval a seděl doma. Nahrazuje ho Slovák

Pracovní záležitosti v NHL obvykle zůstávají pod pokličkou. Vyhodit a najmout skauta? Věc, která se na veřejnosti neřeší. San Jose Sharks však propustili ruského skauta Igora Eronka, což organizace oznámila a sama komentovala. A to bez obalu! O všem informuje portál San Jose Hockey Now.

Eronko byl v létě klubem najat jako skaut pro ruskou oblast. V letech 2020 až 2023 byl Eronko asistentem GM Avangardu Omsk a předtím působil jako novinář.

"Propustili jsme ho v podstatě proto, že neplnil své povinnosti," nehledal ale fráze Mike Grier, šéf Sharks. "Jsme ve fázi, kdy bude skauting samozřejmě velkou součástí budoucnosti a toho, jak budeme pokračovat. Každý musí odvést svou práci a být zodpovědný za to, aby viděl zápasy."

Ne však Eronko: "Igor nesplnil normu. Z nějakého důvodu neviděl zápasy a nedělal to, co jsme po něm chtěli. Proto jsme cítili, že bude nejlepší se s ním rozloučit. Několikrát jsme ho upozornili na to, že má podávat hlášení. Aby poslal své seznamy. A chodil osobně na zápasy. Když nejste na stadionu, nemůžete dělat skauta a udělat si dobrý obrázek o hráčích. Ať už to bylo z jakéhokoli důvodu, dostal dost upozornění, že se v této oblasti musí zlepšit, a on to neudělal."

Je samozřejmě neobvyklé vyhodit skauta ani ne po celém roce jeho zaměstnání.

"Je to zklamání. Byl asistentem GM Omsku. Měli jsme dojem, že má dobrý přehled o lize, znal hráče a mladé hráče a některé z nich skautoval. Takže jsme si mysleli, že to do sebe dobře zapadá," řekl Grier zklamaně. "Ale nakonec, v situaci, v jaké se Rusko nachází, když tam nemůžete být a být přímo u toho a sledovat lidi, tak si tak nějak mohou dělat, co chtějí. Rozhodl se to dělat napůl."

Náhradu našla organizace téměř okamžitě. Ze své mise byl totiž povolán slovenský skaut Martin Uhnák.

"Ten pokrýval slovenskou a českou ligu, ale byl schopen se do Ruska osobně podívat, za což mu dáváme velkou pochvalu, dělá víc, než se po něm chtělo," podělil se o své dojmy Grier. "Byl ochotný získat vízum, jet tam a cestovat. Takže strávil několik týdnů a sledoval ty nejlepší kluky.“

