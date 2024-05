San Jose? Trochu mi poskočilo srdce, řekl Celebrini. Už si volal s Bedardem

Macklin Celebrini sice v oblasti San Jose žil, ale nikdy nenavštívil zápas Sharks. Teď by se s největší pravděpodobností měl stát velkou součástí přestavby týmu poté, co byl svědkem toho, jak organizace vyhrála draftovou loterii. Právě on je totiž snad dle všech žebříčků jedničkou.

"Srdce mi trochu poskočilo, byl jsem trochu nervózní," řekl Celebrini po loterii. "Samozřejmě se může stát cokoli, ale pokud si mě vybere San Jose, bude to opravdu vzrušující. Sledoval jsem Connora Bedarda a už jsem s ním mluvil. Je to specifická situace, ale je fajn být u přestavby a budovat něco nového a výjimečného."

Celebrini, centr Bostonské univerzity, strávil rok v San Jose, když mu bylo 13 let poté, co jeho otce Ricka najal tým NBA Golden State Warriors jako specialistu sportovní medicíny.

Celebrini nasbíral 94 bodů (49 gólů a 45 asistencí) v 54 zápasech v týmu San Jose Junior Sharks do 14 let v ročníku 2019/20, což byla jeho jediná sezona v tomto programu, než se v té následující připojil k týmu Shattuck-St. Mary's School v Minnesotě.

Byl to začátek neuvěřitelné cesty, během níž se Celebrini zlepšoval na všech úrovních až do této chvíle a stal se předpokládanou jedničkou draftu NHL.

"Losování bylo jedinečné, zážitek, na který jsem opravdu nebyl připraven, protože to ani nejde," dodal Celebrini. "Jsem vděčný, že jsem mohl dostat příležitost sem přijet a zažít to."

Celebrini byl v této sezoně jako nováček s 32 góly druhý mezi hráči NCAA a s 64 body v 38 zápasech třetí. "BU přinesla do mé hry v této sezoně vyzrálost," přemítal Celebrini. "Hodně jsem se naučil, když jsem hrál proti starším klukům. Celý tento rok byl procesem učení."

Celebrini se může stát druhým hráčem z Bostonské univerzity, který bude vybrán jako číslo 1 v draftu NHL, a připojit se tak k brankáři Ricku DiPietrovi, kterého si v roce 2000 vybrali New York Islanders. Mohl by se také stát čtvrtým hráčem NCAA vybraným jako číslo 1 a prvním od roku 2021, kdy si obránce Owena Powera (University of Michigan) vybralo Buffalo Sabres.

Sedmnáctiletý mladík byl v této sezoně nejmladším hráčem NCAA a stal se nejmladším držitelem Hobey Baker Award, která se každoročně uděluje nejlepšímu hokejistovi soutěže. Celebrini byl také vyhlášen nováčkem roku a hráčem roku v regionu Hockey East, čímž se připojil k Jacku Eichelovi (2015), Paulu Kariyovi (1993) a Brianu Leetchovi (1987) jako jediným hráčům, kteří získali tato ocenění ve stejné sezoně. Slušná společnost!

