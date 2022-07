San Jose vsadí na Kahkonena. Jeho kolega míří k Preds

Trh s volnými hráči už trochu zpomalil, i tak se ale vynořují zajímavé transakce. V posledních dnech podepsali smlouvy dva finští brankáři, kteří byli v posledních dvou sezonách poměrně dost na očích. Z jednoho bude jednička, druhý bude krýt záda svému famóznímu krajanovi.

Řeč je o Kaapu Kahkonenovi v barvách San Jose a Kevinu Lankinenovi, nově gólmanovi Nashvillu.

Prvně jmenovaný působil dlouho v organizaci Minnesoty, na očích byl zejména ve zkrácené sezoně, kdy se dostal do povědomí fanoušků. Wild ale letos na jato potřebovali udělat místo pro Marca-Andreho Fleuryho, a tak musel Kahkonen o dům dál.

Přišel do San Jose, kde odchytal jedenáct slušných zápasů a ukázal, že by mohl být řešením gólmanského prokletí, které Sharks už nějakou dobu trápí. Kalifornská organizace ne a ne najít spolehlivou jedničku.

Kahkonen by se jí mohl stát, se Žraloky se domluvil na dvouleté smlouvě, která mu dohromady přinese 5,5 milionů dolarů.

„Kaapo ukázal potenciál stát se jedničkou na levelu NHL. Poté, co se k nám ke konci sezony přidal, nás zaujal. Jsme rádi, že s námi zůstává,“ řekl po podpisu Mike Grier, nový generální manažer Sharks.

S jinou úlohou přichází do Nashvillu Kevin Lankinen. To, jak vypadá role dvojky u Predators, ukázal v uplynulé sezoně David Rittich. Přes Juuseho Sarose se dostává velmi těžko, ovšem Lankinen by mohl být spolehlivou volbou, navíc je Sarosův krajan.

Lankinenově roli odpovídá i jeho kontrakt. Jeden rok, 1,5 milionu dolarů.

