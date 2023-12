San Jose zaskočilo New Jersey! Columbus si poradil s Ottawou

Sobotní noc přinesla dva zápasy a minimálně jeden skončil velkým překvapením. Co se událo?

COLUMBUS BLUE JACKETS - OTTAWA SENATORS

4:2 (2:2, 2:0, 0:0)

Columbus otočil zápas s Ottawou





Souboj dvou nejhorších týmů ve Východní konferenci skončil lépe pro Columbus, jehož výhra se nerodila vůbec lehce. Ottawa se brzy dostala do dvoubrankového vedení, nicméně Blue Jackets rychle reagovali, do konce první části srovnali a ve druhé dvěma góly rozhodli. Senators vyslali na branku celkem třiačtyřicet střel, na bodový zisk to nestačilo.

Branky a nahrávky

15. Laine (J. Gaudreau, Werenski), 16. Voronkov, 26. Fantilli (Provorov, Danforth), 29. Jenner (Werenski, J. Gaudreau) – 9. Giroux (B. Tkachuk, Zub), 12. B. Tkachuk (Chabot, Batherson).

Statistika

Střely na bránu: 23 – 43 | Přesilová hra: 2/2 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Elvis Merzlikins (CBJ) – 41 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,3 %, odchytal 59:57

Joonas Korpisalo (OTT) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 57:51



Česká a slovenská stopa

David Jiříček (CBJ) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:12

Dominik Kubalík (OTT) – 0+0, -2 účast, 4 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 14:59



Tři hvězdy utkání

1. Elvis Merzlikins (CBJ) – 41 zákroků

2. Adam Fantilli (CBJ) – 1+0

3. Zach Werenski (CBJ) – 0+2

NEW JERSEY DEVILS - SAN JOSE SHARKS

3:6 (1:1, 0:2, 2:3)

San Jose zaskočilo New Jersey





Osmnáct střel, šest gólů a San Jose slaví vítězství na ledě New Jersey. Devils odehráli smolný zápas, kde se nedokázali vyvarovat chyb v obraně a draze za to zaplatili. Skvěle navíc zachytal Kaapo Kähkönen, jenž kryl hned čtyřiačtyřicet střel. V dresu New Jersey debutoval Šimon Nemec.

Branky a nahrávky

14. Mercer (Nemec, Holtz), 43. J. Hughes, 53. Palát (Bratt, Nemec) – 3. MacDonald (Ferraro, Emberson), 23. MacDonald (Benning, Bailey), 30. Duclair (Granlund), 46. Duclair (Granlund), 54. Granlund, 60. Eklund (Carpenter, Hertl).

Statistika

Střely na bránu: 47 – 18 | Přesilová hra: 1/2 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Akira Schmid (NJD) – 12 zákroků, 5 OG, úspěšnost 70,6 %, odchytal 56:16

Kaapo Kähkönen (SJS) – 44 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,6 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Šimon Nemec (NJD) – 0+2, -2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:38

Ondřej Palát (NJD) – 1+0, +1 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:22

Tomáš Hertl (SJS) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:09



Tři hvězdy utkání

1. Anthony Duclair (SJS) - 2+0

2. Kaapo Kähkönen (SJS) - 44 zákroků

3. Jacob MacDonald (SJS) - 2+0

Share on Google+