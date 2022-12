Šapovaliv vypráví (nejen) o smlouvě v NHL. Dostal ji jako dárek k Vánocům

(HALIFAX, od našeho zpravodaje) Zážitkové vouchery v obálce už nikoho neohromí. Co ale takhle dostat na Štědrý den k podepsání nováčkovskou smlouvu v NHL? Útočník Matyáš Šapovaliv takový dárek skutečně dostal.

Ale nejprve mám otázku k mistrovství světa. Češi do něj vstoupili nejlépe od roku 2001!

Je to super pocit. Hodně nás nakoplo, že jsme porazili Kanadu. Byl to od nás dobrý zápas. Samozřejmě nás těší i to, že jsme nezaváhali s Rakouskem. Nic jsme nepodcenili a herně i výsledkově jsme to předvedli.

Myslím, že tyhle dva zápasy ukázaly sílu týmu – že o medaile skutečně může bojovat.

(usmívá se) Vždycky se víceméně rozhoduje ve čtvrtfinále, jestli to mistrovství bude úspěšné, nebo ne. A tak to bude i letos. Pozice je ale zatím dobrá. Teď jsme připravení na Švédsko – bude to pro nás strašně důležitý zápas.

Začátek turnaje dobrý, stejně je ale vždycky důležitý ten konec.

Je to tak.

Proti Rakousku jste získal čtyři asistence. Ten zápas jste si musel užít, co?

Tak... Vstoupili jsme do něj dobře. Troufnu si říct, že hned v první třetině jsme to víceméně rozhodli a hlídali jsme zápas. Rakousko jsme nepustili do moc šancí. Bylo to od nás dobře zvládnuté utkání. A takové zápasy se hrají dobře. (usmívá se)

Člověk si v nich může vyzkoušet věci, které by v jiných zápasech nemohl, že?

Měli jsme víc prostoru v útočném pásmu. Měli jsme tam párkrát nějaké kombinace, větší tlak. Pořád jsme se ale snažili hrát do systému – to, co po nás trenéři chtějí.

První cíl – postup do play off – jste splnili rychle. Je to úleva?

Neřekl bych úplně úleva. Pořád musíme být ve střehu a soustředit se na další zápasy. Určitě to není tak, že bychom teď zabalili skupinu a už se soustředili jenom na play off. Snažíme se pořád jít dál. Je tam i vidina prvního místa ve skupině, což je super.

A jak se zatím cítíte na turnaji vy osobně?

Dobře. Začali jsme proti Kanadě, to byl těžký vstup do turnaje, týmově jsme ale vstup zvládli. A teď i proti Rakousku. Takže zatím je to dobré.

Jinak... Ke Štědrému dni jste dostal hodně pěkný dárek, co?

(usmívá se) Je to tak. Smlouva s Vegas... Je to super, že se to povedlo. Navíc teď na Vánoce, jsem za to strašně rád. Děkuju za to agentovi a všem v rodině.

Schoval jste si tu smlouvu jako překvapení pro rodinu k Vánocům?

To bylo právě od agenta naplánované tak, že 24. prosince uspořádal Zoom call. Připojil tam mě, rodinu a tam jsme se to poprvé dozvěděli. Takhle na Štědrý večer, bylo to zajímavé překvapení. Moc jsem to nečekal.

Veřejnost se to dozvěděla během zápasu s Kanadou. Jak na to potom reagovala kabina?

Pár kluků to vědělo už trošku dřív, někdo se to dozvěděl až toho šestadvacátého. Ale všichni kluci mi pogratulovali a jsou za mě rádi.

Co třeba Jakub Brabenec, který to s Vegas podepsal chvíli před vámi?

Jo, bavili jsme se o tom. Taky mi pogratuloval. Jsme rádi, že jsme tam takhle dva Češi. Hodně se bavíme, jsme si blízko – byli jsme spolu třeba na development kempu.

Co pro vás osobně podpis v NHL znamená?

Nic konkrétního. Je to spíš náboj do další práce. Pořád je tam ten sen a cíl si jednou v NHL zahrát. Tou smlouvou je to možná jenom trošičku blíž.

Letošní sezonu každopádně dohrajete v juniorce, že?

Přesně tak.

Jak se vám vlastně líbí Las Vegas? Je to hodně specifické město...

Je super. Jsem rád, že to bylo zrovna Vegas. Byli jsme se tam párkrát podívat ve městě. A je to takové bláznivé místo.

Fontána, obchody, koncerty... Tam je pořád co dělat.

To ano. Je to tam trochu o něčem jiném.

Bylo by asi krásné tam pár let žít.

(směje se) Vůbec bych se nezlobil.

