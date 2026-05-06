Šavle sází na dravé mládí. Benson podepsal sedmiletý megakontrakt

26. června 4:54Denisa Veselá
Útočník Zach Benson spojil svou budoucnost s Buffalem Sabres. Jednadvacetiletý talent podepsal novou sedmiletou smlouvu na 52,5 milionu dolarů. Klub v něm vidí klíčového vůdce pro novou éru organizace.
Mladá krev přebírá otěže v Buffalu. Teprve jednadvacetiletý křídelník Zach Benson proměnil fantastické výkony z uplynulého play off v životní kontrakt. Týden předtím, než by se stal chráněným volným hráčem, se se Sabres dohodl na sedmileté smlouvě v celkové hodnotě 52,5 milionu dolarů. Benson si tak ročně přijde v průměru na 7,5 milionu dolarů, což z něj dělá čtvrtého nejlépe placeného hráče týmu. V platovém žebříčku je hned za Dahlinem, Powerem a Norrisem.
Rodák z Kanady, kterého si Sabres vybrali v roce 2023 jako třináctého v pořadí, má za sebou průlomový ročník. V základní části si v 65 zápasech připsal kariérní maximum 43 bodů za 13 gólů a 30 asistencí. To nejlepší si však schoval na vyřazovací boje. V 13 zápasech play off nasbíral 9 bodů (5+4) a svým dravým, houževnatým stylem hry soupeřům pořádně pil krev. Na ledě si navíc sjednal respekt 64 trestnými minutami.
Podpis Bensona přichází v době velkých změn v kádru Buffala. Klub opustily opory Alex Tuch (výměna do Washingtonu) a Bowen Byram (výměna do Chicaga). Vedení Sabres však dává jasně najevo, že uvolněné místo mají zaplnit právě mladé pušky.
Generální manažer Jarmo Kekäläinen na tiskové konferenci neskrýval optimismus a naznačil, že odpověď na odchod zkušených hráčů má klub přímo ve své kabině. „Máme spoustu interních možností, jak tuto roli obsadit. Hráči dostanou více času na ledě, více zodpovědnosti i prostoru v ofenzivě. Myslím, že jsme na tom velmi dobře,“ uvedl finský funkcionář pro web nhl.com.
Kekäläinen zároveň zdůraznil, že právě od Bensona očekává posun do vůdčí role. „Tuto mezeru zaplníme tak, že naši mladí hráči, kteří už teď hrají jako lídři, jako Zach Benson a Josh Doan, vyrostou ve skutečné vůdce a to prázdné místo převezmou. Tito kluci nám už v play off dokázali, že vedou tým svým příkladem. Teď na sebe mohou vzít ještě větší zodpovědnost,“ dodal GM Buffala.
Benson má po dvou letech v NHL na kontě 101 bodů v 211 zápasech. Nová lukrativní smlouva potvrzuje, že právě on má být jednou z tváří nové éry Sabres.