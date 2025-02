Sázka na Dostála! Anaheim přivedl Hussa, Gibsonův trejd je zase blíž. Kam?

Je veřejným tajemstvím, že spojení Johna Gibsona s Anaheim Ducks nemá velkou budoucnost. Minulostí může být dokonce již v horizontu dní, v souvislosti s lehce zraněným Američanem se spekuluje především o dvou destinacích. První krok už GM Pat Verbeek udělal, přivedl pro českého gólmana Lukáše Dostála nového parťáka. Takového, co by mu měl krýt záda. Spíše nevýrazného Fina Villeho Hussa. Pozici klubové jedničky má brněnský odchovanec na dosah.

Husso?

Kdysi slibný gólman přichází z Detroitu, Red Wings za něj získali budoucí vyrovnání. Tuto protihodnotu satiricky vyprovodil Anaheim děkovným příspěvkem na sociální síti X a popřál jí na nové adrese mnoho štěstí. Úsměvné.

Do smíchu může být i Dostálovi, který momentálně tvoří při čerstvých a podle zámořských zdrojů nevážných zdravotních trablech Gibsona brankářský tandem s Oscarem Danskem.

Třicetiletý Švéd je běžně farmářem, teď jen na skok Kačerům vypomáhá.

Jeho místo v AHL zaujal prozatím Husso, který dostává prostor se pozvolna rozkoukat.

Navíc je na tuhle soutěž v této sezoně zvyklý. Časy, kdy bojoval o post maskovaného muže číslo jedna u St. Louis Blues, případně jím posléze byl v Hockeytownu, jsou voda pod mostem. Zkrátka pryč.

Verbeek od Hussa zázraky nečeká, ale nepochybně ho plánuje povolat nahoru (už jen kvůli platové podlaze – Husso bere 4,75 milionu dolarů ročně), jakmile definitivně ukončí ságu jménem Gibsonův trejd. Mluví se o něm už celé roky, teď je skutečně blízko.

Kam by mohl mít jednatřicetiletý rodák z Pittsburghu namířeno?

Nejvíce se mluví o dvou zájemcích. O Philadelphii (vzhledem ke Gibsonově rodišti pikantní záležitost, kterou by patrně pomocí své klauzule o nevyměnitelnosti čítající 10 nepřijatelných adres odvrátil).

A o Edmontonu, přičemž Olejáři mají být velkými favority v boji o služby vítěze Jenningsovy trofeje za sezonu 15/16.Zzároveň je Gibson prý, vedle Karla Vejmelky, pro ně jedním z nejpreferovanějších řešení.

Kolují drby, že by součástí výměny mohl být i Stuart Skinner. Brankář, co loni pomohl Oilers do finále Stanley Cupu, by byl následně Ducks poslán o dům dál.

Pro neúspěšného finalistu by šlo o nelehké loučení už jen kvůli tomu, že Skinner z Edmontonu pochází a má mnoho zastánců mezi fanoušky. Na druhou stranu nějak se místo pro Gibsonův kontrakt (6,4 milionu dolarů ročně) udělat musí.

A tak se diskutuje o případné trojsměně, kdy by Skinnera získal třetí zapojený klub, který by kanadskému celku pomohl s Gibsonovou stropovou zátěží.

Ať už je tento scénář reálný, nebo stojí na vodě, Oilers nepochybně budou požadovat/ požadují, aby si v ideálním případě ponechal část platu pod svým stropem také Verbeek.

O to lepší protihodnotu by pak mohl bývalý náramný hokejista, jemuž se přezdívalo „Little Ball of Hate“, tedy Malá koule hněvu, získat. Takovou, o jaké by na klubových sociálních sítích nemuselo být referováno posměšně.

