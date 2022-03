Sázka na Vejmelku? Jeho konkurent míří do Dallasu

V noci se upeklo hned několik menších trejdů, tenhle je však pro české příznivce asi ten nejzajímavější. Scott Wedgewood byl vyměněn z Arizony do Dallasu. Znamená to tak, že na soupisce Coyotes je momentálně jediný gólman, a to Karel Vejmelka.

Od té doby, co se Wedgewood stal profesionálem, je s nadsázkou řečeno více na cestách než na ledě.

Devětadvacetiletý gólman byl v noci dokonce podruhé v kariéře vytrejdován Arizonou, tentokrát do Dallasu. Protihodnotou je výběr ve čtvrtém kole draftu. Ten se však změní na třetí kolo, a to pokud Stars postoupí do play off.

V Arizoně letos zažíval snad nejpovedenější období v NHL. Odchytal šestadvacet zápasů a procentuální úspěšnost zákroků přehoupl přes hranici hodnoty 91. V poslední době podával velice dobré výkony, což korunoval i poslední zápas, kdy proti Pittsburghu pochytal 45 střel, nejvíc v kariéře.

Dallas se nachází v nelítostném boji o play off a žádný risk by se nevyplatil. I proto přichází Wedgewood jako pojistka. Chudobin má totiž po sezoně a Braden Holtby vynechal posledních pět zápasů. Případné vyřazovací boje by sice měl stíhat, nicméně Dallas jednoduše vsadil na jistotu a přivedl ještě jednoho brankáře.

Na hlavní soupisce Arizony je teď momentálně jediný gólman. Karel Vejmelka bude nyní dostávat ještě více prostoru, což jsou skvělé zprávy. Jeho jméno bylo sice také v kuloárech spojováno s výměnou, ta se ale po odchodu Wedgewooda jeví jako nepravděpodobná.

Kdo ví, třeba Arizona nikoho nového nepřivede a z farmy povolá Josefa Kořenáře.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+