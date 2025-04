Sbohem Petrohrade, hurá do NHL! Ruský talent čeká na podpis v New Jersey

Po letech čekání je to konečně tady. Arsenij Gricjuk, ofenzivní šikula z ruského SKA Petrohrad, má podle zákulisních informací portálu RG.org našlápnuto k podepsání nováčkovské smlouvy s New Jersey Devils. Papírově zatím nic jistého, ale jednání jsou prý téměř hotová a obě strany věří, že k podpisu dojde bez komplikací. V NHL by tak mohl Gricjuk konečně rozbalit svůj talent už v příští sezoně.

Devils si ho vybrali už v roce 2019 – ale až teď se zdá, že tohle čekání stálo za to. Gricjuk totiž mezitím v KHL vyrostl v jednu z nejvýraznějších útočných zbraní celé soutěže. A to především během posledních dvou sezon, kdy se stal stálým terčem zájmu skautů. Teď má konečně přijít ten správný moment, kdy prorazí i za mořem.

Sezona 2024/25? Ta byla pro čtyřiadvacetiletého křídelníka jednoznačně průlomová. V základní části nasbíral 44 bodů (17+27) v 49 zápasech a stal se nejlépe hodnoceným hráčem SKA s bilancí +22. Hrával všechno – přesilovky, oslabení, klíčové momenty. V play-off přidal dalších pět bodů v šesti utkáních. Nepřehlédnutelný byl i díky své rychlosti, šikovnosti s pukem a přehledu ve hře. Přesně ten typ, který NHL dneska miluje – rychlý, univerzální, dravý.

Na rozloučenou poslal Gricjuk fanouškům SKA vzkaz přes Instagram – bez velkých slov o přestupu, ale poděkování za „nezapomenutelné dva roky“ v Petrohradu doplnil fotkami ve starých barvách. Tím jen přiživil spekulace, že stěhování do Ameriky je na spadnutí.

Pro New Jersey jde o výsledek dlouhodobé investice. Nechali Gricjuka růst v Rusku a teď si ho chtějí stáhnout do vlastních řad – ve chvíli, kdy má ideální věk, dostatek zkušeností a chuť poprat se o NHL dres. Smlouva by měla být dvoucestná, na jeden rok, což dává klubu i hráči prostor pro pohodlnější adaptaci.

Gricjuk má přijet do zámoří už v létě a od srpna se začne připravovat na kempy. Otázka zní jasně – jak rychle zvládne přechod na menší kluziště a drsnější styl? Pokud mu to sedne, Devils mohou z rukávu vytáhnout další eso, které zapadne do jejich mladého a hladového jádra.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+