Sbohem, trápení! Jones prchá z Chicaga do týmu šampionů

Panthers ukázali, že se nehodlají spokojit s jedním Stanley Cupem. V sobotu v noci oznámili velkou posilu – z Chicaga získali obránce Setha Jonese a k tomu volbu ve čtvrtém kole draftu 2026. Blackhawks za něj obdrželi brankáře Spencera Knighta a podmíněnou volbu v prvním kole draftu 2026 nebo 2027. Chicago navíc souhlasilo s tím, že bude i nadále hradit 26 % Jonesova platu.

Seth Jones v Chicagu strávil čtyři sezony, ale tým během jeho působení neudělal žádný výrazný pokrok. Po sérii porážek a neuspokojivých výsledků začal být jedním z hráčů, kteří viděli svou budoucnost jinde. O otevřeném zvažování odchodu dal vědět už 19. února, kdy se svěřil novináři Benu Popeovi z Chicago Sun-Times: „Chtěl bych si dát šanci vyhrávat. Vím, že moje smlouva není jednoduchá na výměnu, a to je to, co teď řešíme.“

Netrvalo dlouho a situace se vyhrotila ještě víc. Po porážce s Utahem 1:2, kdy Hawks sice vyslali na branku 39 střel, ale soupeř měl neuvěřitelných 93 pokusů, Jones na tiskové konferenci nešetřil kritikou. „Jsme úplně stejný tým jako na začátku sezony. Je to jasně vidět. Neudělali jsme žádný pokrok, jsme pořád na stejném místě.“

Následně dodal, že už má dost proher: „Jsou to skoro čtyři roky na dně ligy. Alespoň pro mě.“

Po těchto slovech už bylo jasné, že výměna je nevyhnutelná. Blackhawks se rozhodli konat a generální manažer Kyle Davidson přiznal, že právě Jonesovy komentáře sehrály klíčovou roli. „Cítil jsem větší naléhavost něco udělat, jakmile to řekl veřejně,“ přiznal Davidson.

Jones byl jedním z hlavních obránců Chicaga, průměrně trávil na ledě přes 24 minut za zápas a hrál všechny klíčové situace. Přesto jeho výkony nebyly vždy bez chyby – v posledních letech se spekulovalo, zda jeho pokles formy souvisí se slabým kádrem Blackhawks, nebo se prostě nedokázal posunout na vyšší úroveň.

Pro Floridu je ale vítaným přírůstkem. Generální manažer Bill Zito po jeho příchodu nešetřil chválou: „Seth je elitní obránce a lídr. Je jedním z nejkonzistentnějších hráčů poslední dekády a odvede skvělou práci na obou koncích hřiště. Pomůže nám udržet se na nejvyšší úrovni.“

Jones se v dresu Panthers potká s hvězdami jako Aleksander Barkov, Matthew Tkachuk, Sam Reinhart či Gustav Forsling, kteří mají smlouvy minimálně na další tři sezony. Pro obhájce titulu je jeho příchod jasným signálem – chtějí Stanley Cup znovu.

Co tedy trejd znamená pro obě strany? Panthers získali zkušeného obránce na vrcholu kariéry, Chicago navíc hradí část jeho platu, takže nezatíží rozpočet tak výrazně. Otázkou zůstává budoucnost Aarona Ekblada – Jones je stejně jako on pravák, což může znamenat složitější rozhodování při jeho nové smlouvě.

Blackhawks získali mladého brankáře Spencera Knighta, který má potenciál být jedničkou, a přidali další volbu v prvním kole draftu, což pomůže při budování týmu kolem Connora Bedarda. Knight bude bojovat o místo s Petrem Mrázkem, Laurentem Brossoitem a Arvidem Söderblomem.

