Scénář se opakuje. Laine chce restart a přestup jinam

Historie se opakuje, u Patrika Laineho už po několikáté. Finský útočník chce pryč z Columbusu. A Blue Jackets mu bránit nebudou, obě strany totiž věří, že to je ku prospěchu věci. Najde se ale zájemce?

„Výměna je cílem každého, koho se to tam týká. On sám by se rád posunul jinam a jeho agent už o tom s klubem mluvil. Obě strany hodlají spolupracovat tak, aby se to nakonec podařilo. Chce čistý stůl, další restart,“ řekl novinář Pierre LeBrun.

Laine byl během svého působení v Columbusu přinejmenším zajímavým hráčem od chvíle, kdy ho organizace získala výměnou během sezony 2020/21 v NHL. Ve 174 zápasech za Blue Jackets nastřílel Laine 64 gólů a zaznamenal 138 bodů a tým doufal, že bude tvořit s Johnny Gaudreauem údernou dvojici.

Uplynulá sezóna byla pro Laineho v Ohiu zdaleka nejhorší, protože v 18 zápasech dokázal vstřelit pouze šest branek a zaznamenat devět bodů. Aby toho nebylo málo, hlavní trenér Blue Jackets Pascal Vincent Laineho v polovině listopadu vyhodil ze sestavy a koncem ledna Laine skončil v programu hráčské asistence NHLPA, kde je doteď.

Jakkoli si obě strany možná zoufale přejí rychlý rozchod, Laineho smlouva se stala jednou z nejhorších v lize. Tým, jenž ho získá, bude muset spolknout 8,7 milionu dolarů v příštích dvou letech, pokud si Columbus nebude ochoten ponechat část platu při výměně.

Problémem je tedy nejen plat, ale i fakt, že je v asistenčním programu a jeho výkony a produkce má sestupnou tendenci. Pověst, že nikde dlouho nevydrží, mu asi u případných zájemců také nepomůže.

Vzhledem k tomu, že se jedná o borce s vysokým platem, mělo by být poměrně snadným úkolem vytvořit seznam potenciálních nápadníků. Vzhledem k tomu, že do sestavy přináší pouze ofenzivní příspěvky, je zde několik přestavujících se klubů s dostatečnou flexibilitou v oblasti stropu a potřebou většího počtu útočníků. Anaheim Ducks, Chicago Blackhawks a San Jose Sharks přicházejí v úvahu jako jasná volba pro letní výměnu Laineho.

Všechny tři možnosti umožňují Lainemu nový začátek kariéry dva roky předtím, než se stane nechráněným volným hráčem. Pokud se Lainemu podaří obnovit jeho dřívější nálepku střelce, může ho nový tým i výhodně prodat. U finského útočníka ale jeden nikdy neví.

Share on Google+