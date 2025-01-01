NHL.cz na Facebooku

Schaefer láme rekordy. Osmnáctiletý obránce září hned po vstupu do NHL

19. října 8:45

Jan Šlapáček , Adam Čuba

Matthew Schaefer má za sebou prvních pět zápasů v NHL a už teď je jasné, že vstup do soutěže zvládl fenomenálně. Osmnáctiletý bek, vybraný jako jednička letošního draftu, přepisuje jeden historický zápis za druhým a patří mezi nejvýraznější nováčky ligy.

Schaefer se stal nejmladším obráncem v historii, který byl vybrán jako jednička draftu a zároveň nastoupil do utkání NHL. Jeho debut se navíc zapsal do dějin – stal se nejmladším obráncem, který v premiéře zaznamenal bod.

Další milník přišel hned poté. Schaefer je nejmladším hráčem, který svůj první gól vstřelil v přesilové hře, čímž potvrdil svou vyspělost v ofenzivní části hry i klid na puku v klíčových situacích. Navíc je nejmladším bekem, co skóroval v posledních osmdesáti letech.

Výjimečné jsou i jeho výkony z hlediska času na ledě – v jednom z prvních utkání překonal hranici 25 odehraných minut, což z něj dělá nejmladšího hráče v historii, který tuto metu dosáhl. Trenéři mu zjevně důvěřují, a on jejich víru vrací produktivitou i spolehlivostí v defenzivě.

Po pěti zápasech má Schaefer na kontě bodovou sérii, která trvá od začátku sezony. Tím se stal nejmladším obráncem s úvodní bodovou šňůrou o délce alespoň pěti utkání – dalším rekordem, který potvrzuje mimořádnost jeho vstupu do ligy.

Pokud bude v podobném tempu pokračovat, mohl by se Schaefer brzy zařadit mezi vážné kandidáty na Calder Trophy pro nejlepšího nováčka sezony. A především – už teď naplňuje očekávání, která na něj jako na první volbu draftu byla kladena.

