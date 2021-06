Scheifele už zná trest. Zahraje si ještě v sérii s Montrealem?

Disciplinární komise National Hockey League, která má na starost bezpečí hráčů, rozhodla o výši trestu pro útočníka Winnipegu Marka Scheifeleho. Za likvidační zákrok v poslední minutě utkání bude svému týmu chybět čtyři duely.

Pakliže tedy série mezi Winnipegem a Montrealem skončí čtvrtým, popřípadě pátým zápasem, Scheifele už do druhého kola nenastoupí.

Mark Scheifele tossed for flattening Jake Evans after he scores on the empty net. pic.twitter.com/kE6nU3vDCD — Brady Trettenero (@BradyTrett) June 3, 2021

Důležitý forvard Tryskáčů dohrál montrealského Evanse těsně po té, co útočník Habs zasunul kotouč do prázdné brány. Jake Evans musel opustit led na nosítkách a následná vyšetření u něj prokázalo otřes mozku.

Reakce ze strany Canadiens jsme vám již přiblížili. Asi nejvýstižnější je vyjádření Joela Edmundsona. „Nebyl to čistý zákrok, ale liga se o to postará. Pokud se vrátí zpátky do série, znepříjemníme mu život.“

Na druhé straně barikády jsou si vědomi, jak velký problém je ztráta hráče Scheifeleho formátu. Osmadvacetiletý Kanaďan je na děleném prvním místě týmové produktivity Jets a bez něj bude winnipežská ofenzíva značně oslabená.

„Byl to tvrdý hit. Prohrávali jsme gól, myslím si, že se jen snažil mu zabránit ve skórování. Pokud nám bude Mark scházet, postrádáme jednoho z našich nejlepších hráčů. Ostatní hráči musí nastoupit na jeho místo,“ řekl po utkání Andrew Copp.

„Musíte udělat vše, co je ve vašich silách, abyste zabránili gólu. Je to součást hry. Byl to opravdu tvrdý, hodně tvrdý hit, ale bylo to čisté,“ dodal šéf lavičky Jets Paul Maurice.

