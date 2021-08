Schváleno! Uvidíme reklamy na dresech

Není to tak dávno, co jsme publikovali článek o možnosti reklam na dresech týmů NHL. Poté, co si týmy dohodly sponzory na své helmy, přichází na řadu další reklamní místo. Zatímco dle mnohých fanoušků reklamy na helmách víceméně nerušily, loga sponzorů přímo na dresu už jsou větším zásahem.

Dle webu Sportico tak ani NHL neuteče před tlaky sponzorů. Reklamy na dresech se staly běžnou součástí basketbalové NBA, hokejová sestřička NHL se k tomuto trendu připojí od sezony 2022/23.

Tuto změnu schválila Rada guvernérů a výsledky byly údajně odeslány všem týmům v krátké e-mailové zprávě. V ní se také píše, že kluby mohou začít jednat s obchodními partnery o případné reklamě už nyní.

A jak to bude vypadat?

Logo sponzora by mělo být umístěno ve vrchní polovině dresu. Na reklamní prostor bude vyhrazen obdélníček o rozměrech 7,62 centimetrů do výšky a téměř 9 centimetrů do šířky. Pro představu tak bude prostor o něco větší než na dresech NBA.

Jak bylo zmíněno, není to první reklamní prostor, který na uniformách NHL uvidíme. Už zavedenou záležitostí se stal prostor na helmách. Ten si týmy odhlasovaly kvůli zalepení obřích ztrát způsobenými dopady pandemie koronaviru.

Podle komisionáře NHL Garyho Bettmana přinesly tyto smlouvy o reklamách na helmách týmům více než sto milionů dolarů.

Zatímco na evropské scéně jsou sponzoři na dresu neodmyslitelnou součástí, za oceánem to žádný zvyk není. Kromě NHL se objevují reklamy ještě na dresech zmiňované NBA, její ženské odnoži WNBA a také na trikotech fotbalistů z MLS.

Časy se mění, což opět dokazuje i NBA. Ta totiž dlouho odolávala tlaku od společnosti Adidas, která zásobovala všechny týmy ligy svými výrobky. Německý oděvní gigant chtěl, aby bylo jeho logo na dresu vidět. Dříve o tom nemohla být ani řeč, teď je na basketbalových nátělnících kromě znaku výrobce oblečení i znak sponzora.

Podobná změna čeká NHL. A i když to byla v zámoří pouze pár hodin stará zpráva, spustil se humbuk.

Tohle je krok zpátky, noční můra se stala skutečností, psali diskutující u článku s touto novinou. A další přidávali předpovědi: pamatujete si, jak jsme se smáli Evropanům a jejich ošklivým dresům? To bude NHL za 15 let.

