Se Zuccarellem se směje nadávkám, na ledě exceluje. Kaprizov jde v Panarinových stopách

Když Nick Bjugstad poprvé uviděl Kirilla Kaprizova na ledě, pomyslel si: "Tenhle kluk je výjimečný." Americkému forvardovi stačil jediný trénink, aby pochopil, že Minnesota přivedla z Ruska ohromnou posilu. A borec s přezdívkou "Dollar Bill Kirill" se opravdu činí, je nejproduktivnějším hokejistou Wild a míří za trofejí pro nejlepšího nováčka NHL.

Přes pět a půl roku.

Tak dlouho uplynulo od jeho draftu, když Kaprizov v půli ledna debutoval proti LA Kings. Byla to premiéra jako hrom. Dva góly připravil pro spoluhráče, jeden dal sám. V prodloužení odrazem puku od brusle překvapil Jonathana Quicka.

"Má neskutečný talent," smekl před ním spoluhráč Matt Dumba. "Hraje výborně i směrem dozadu," chválil ho minnesotský kouč Dave Evason. Kaprizov se tehdy stal teprve třetím zelenáčem, co při své premiéře skóroval po vypršení normální hrací doby.

A také čtvrtým Rusem, co se uvedl aspoň třemi body. Napodobil Stanislava Čistova, Ilju Bjakina a Sergeje Makarova. Makarov poté dokráčel až ke Calder Trophy. Za stejnou cenou teď míří i Kaprizov.

Pro jeho debut totiž neplatilo ono otřepané klišé o tom, že jedna vlaštovka jaro nedělá. Rodák z Novokuzněcku se rychle zařadil k tahounům Divočiny a v tuto chvíli je jednoznačným MVP celého mančaftu. "Všechno je to jen o Kaprizovovi," píše The Athletic.

Kaprizov stihl za 35 mačů rovných 30 bodů, se 13 góly je nejlepším střelcem Wild, se 17 asistencemi zase nahrávačem. Ve všech třech nejsledovanějších statistikách vládne všem nováčkům v NHL. Nikdo nemá ke Calder Trophy aktuálně blíže.

Olympijský šampion z Pchjongčchangu za prestižní trofejí mašíruje po stejné cestě jako Artěmij Panarin. Po výtečných sezonách v KHL, už coby profesionálním hokejem obouchaný mládenec. A zatímco Panarin měl před šesti lety Patricka Kanea, Panarin spojil síly s Matsem Zuccarellem.

Dejte si 10 minut Kirilla Kaprizova:



"Okamžitě jsme si padli do noty," míní Kaprizov. "Přemýšlíme o hokeji podobně, rozumíme si," dodává. Na ledě i mimo něj. Norský šikula zná totiž pár ruských slovíček, které pochytil během štace v Magnitogorsku. "Ale jsou to samé sprosťárny," pousměje se jeho parťák s 97 na zádech.

Ten se statečně pere s jazykovou bariérou, spoluhráči mu pomáhají se slovní zásobou. Pro jeho bezprostřednost, jež sdílí s Panarinem, si ho rychle oblíbili. Třiadvacetiletého machra nedávno v kabině přivítali všichni navlečení v tričku s jeho podobiznou a nápisem "Dollar Bill Kirill".

"Bylo to od nich hezké, ale také jsem byl trochu v rozpacích," povídá Kaprizov v rozhovoru se zámořským novinářem Mikem Russoem. Právě on výstižně shrnuje dosavadní působení Kaprizova v NHL: "Parádně se v NHL uvedl a od té doby nezklamal."

Nezklamal, opravdu. Ba naopak, předčil očekávání.

Corey Pronman, jeden z odborníků na talentované hokejisty, ho sledoval dobrých pět let a věštil mu, že by mohl v zámořské soutěži při troše štěstí sbírat kolem 60 bodů za sezonu. Měl pocit, že nebruslí na svou výšku dost dobře na to, aby vynikal jako Panarin.

"K tomu bych byl skeptický," napsal. Byl raději opatrný. Kaprizov teď ukazuje, že pro pochyby nebyl důvod. Bruslí mu to náramně, je silný na kotouči a umí s ním divy. Kdo viděl pár jeho vystoupení potvrdí, je radost se na něj dívat. V Minnesotě z něj roste nefalšovaná hvězda.

Wild na Kaprizova čekali dlouho, předlouho, vábili ho do NHL dokonce i dopisem od klubového vlastníka Craiga Leipolda. Nakonec se ale vytoužené opory dočkali. A je ještě lepší, než si kdekdo myslel.

