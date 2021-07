Seattle? Byl to šok, přiznává Vaněček. Snad budeme na stejné startovací čáře

Po pěti sezonách na farmě konečně dostal šanci v hlavním týmu. A patřil k nejlepším nováčkům NHL! Jenže hokejový život je nevyzpytatelný...

Sotva si brankář Vítek Vaněček vybudoval u Capitals silnou pozici, musel změnit klub. Na rozšiřovacím draftu si ho totiž vybral Seattle.

„Když jsem se to dozvěděl, byl to šok," přiznává pětadvacetiletý brankář v rozhovoru na libereckých stránkách. „Teď jsem za to ale rád, čeká mě nový začátek. Seattle si mě vybral, takže doufám, že mi věří a že to bude pro obě strany dobré."

O pozici jedničky se popere s Chrisem Driedgerem, jenž má za sebou průlomový ročník na Floridě. Trojkou by měl být Joey Daccord. „Snad budeme všichni na stejné startovací čáře. Ať se ukáže, kdo je na tom lépe," doufá Vaněček.

„Generální manažer Ron Francis to chtěl poskládat z mladších kluků."

Nováček NHL si mohl vybírat z hodně zajímavých jmen, k mání byli třeba Carey Price, Jonathan Quick, Matt Murray nebo Braden Holtby.

Seattle ale raději vsadil na mladé hráče s nízkými platy. „Měli na výběr i z mnohem zkušenějších brankářů. Myslím ale, že generální manažer Ron Francis to chtěl poskládat z mladších kluků," potvrzuje Vaněček.

Ten bude historicky prvním Čechem v organizaci Krakenů. „Že budu v týmu jediný Čech? Nic se neděje. Myslím, že to zvládnu," tvrdí.

Vaněček se letos chopil šance, když se Washingtonu zranil Ilja Samsonov a na operaci se srdcem musel veterán Henrik Lundqvist.

Odchovanec Havlíčkova Brodu odchytal v základní části hned 37 zápasů. Úspěšnost zákroků měl na 90,8 procentech a průměr inkasovaných branek stlačil na 2,69.

„Jsem rád, že jsem to vydržel. Když přišla šance, chtěl jsem ji chytit za pačesy."

Do té doby přitom neměl v NHL jediný start, chytal pouze v AHL za Hershey.

„Jsem rád, že jsem to vydržel. Když přišla šance, chtěl jsem ji chytit za pačesy," popisuje v interview pro hcbilitygri.cz. „Cesta to byla dlouhá. Capitals mají dlouhodobě nabitý kádr, takže bylo těžké se tam prosadit. Šance ale přišla, takže se to celé vyplatilo."

Teď je otázkou: bude křivka jeho kariéry stoupat i po odchodu do Seattlu?

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+