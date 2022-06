Seattle hlásí posilu! Jeho farmu povede vítěz Stanley Cupu

Farmářská AHL hlásí velký trenérský návrat. Poté, co se Dan Bylsma potloukal po pozicích asistenta, dostane konečně na starost pozici hlavního kouče. Vítěz Stanley Cupu s Pittsburghem povede zbrusu nový tým z Coachella Valley, jenž bude farmou pro organizace ze Seattlu.

Byla mu predikována velká kariéra. Hned poté, co během sezony 2008/09 nahradil v Pittsburghu Michela Therriena, hned vyhrál Stanley Cup. Následovaly sezony, které se sice v základní části povedly (v divizi nikdy neskončil hůř než druhý), ale v play off už to nešlo. I přesto v roce 2011 získal trofej pro nejlepšího trenéra ligy.

Nakonec po prohře ve druhém kole play off v roce 2014 skončil, na lavičce NHL se jako hlavní trenér objevil až na počátku sezony 2015/16, kdy ho angažovalo Buffalo. Tam to žádná sláva nebyla, vydržel pouhé dva ročníky.

Od té doby? Samé pozice asistenta. Ať už to bylo v Detroitu, na lavičce reprezentace Spojených států nebo naposledy v Charlotte Checkers. Záložní tým v minulém ročníku sdílela Florida s nováčkem ze Seattlu.

Ten bude mít svůj vlastní tým až od příští sezony a povede jej právě Bylsma.

„Je to jedinečná příležitost pokračovat ve spolupráci se Seattlem při budování organizace postupně nahoru,“ uvedl Bylsma v tiskové zprávě.

Spokojeností zářil i Ron Francis, šéf celé organizace. „Hlavní trenér našeho týmu v AHL hraje stěžejní roli ve vývoji budoucích hráčů Kraken,“ uvedl Francis ve stejném prohlášení. „Dan v uplynulé sezóně pracoval s našimi nadějemi v Charlotte a do našeho nového klubu přináší bohaté zkušenosti z NHL i AHL.“

Není sporu o tom, že jednapadesátiletý Bylsma má ještě v hlavě křeslo trenéra v NHL. Třeba se do něj dostane skrze dobrou práci na farmě.

