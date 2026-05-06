Seattle Kraken hlásí hotovo! Tým posílil vítěz Stanley Cupu a zůstává klíčový střelec

22. června 11:00David Zlomek
Generální manažer Seattlu Kraken Jason Botterill má za sebou mimořádně plodnou neděli. Nejprve pro sebe uzmul zajímavou rybu z trhu, když z Floridy získal talentovaného křídelníka Mackieho Samoskeviche. Krátce nato navíc klubové vedení oznámilo další zásadní zprávu pro budoucnost týmu, s křídelníkem Bobbym McMannem se ještě před otevřením trhu volných hráčů dohodlo na lukrativním šestiletém prodloužení smlouvy.
Samoskeviche, který v roce 2025 slavil s Floridou zisk Stanley Cupu, získal Seattle výměnou za letošní 25. volbu v prvním kole draftu a podmíněnou volbu ve druhém kole v roce 2027. Ta bude patřit buď Columbusu, nebo Winnipegu, podle toho, která z nich se nakonec v draftovém pořadí umístí výše. Později se ukázalo, že Panthers tuto získanou pětadvacítku obratem využili jako součást obřího balíku na zisk kapitána Ottawy Bradyho Tkachuka.
Pro Seattle je to však skvělý obchod. Zatímco u hráče draftovaného ze 25. místa trvá vývoj do NHL obvykle tři až čtyři roky bez jakékoli záruky úspěchu, Samoskevich už má v lize odehráno 156 zápasů, v nichž za poslední dvě sezony nasbíral 63 bodů a nastřílel 27 gólů. Rodák z Connecticutu sice na nabité soupisce Panthers nastupoval v méně vyhovujícím herním stylu ve třetí či čtvrté formaci vedle defenzivních dříčů A.J. Greera a Jespera Boqvista, přesto si díky své rychlosti a šikovnosti vybojoval dvě minuty na přesilovce, kde zaznamenal 10 bodů.
V Seattlu, kde se navíc potká se svým bývalým spoluhráčem z University of Michigan Mattym Beniersem, by mohl dostat výraznější ofenzivní prostor a naskočit ve třetí lajně vedle Shanea Wrighta. Jako chráněný volný hráč sice musí dostat do 30. června kvalifikační nabídku, jeho nový roční plat se však odhaduje na velmi přijatelné 3 miliony dolarů.
Hned vzápětí Botterill uzamkl další klíčový článek ofenzivy, když podepsal novou šestiletou smlouvu s Bobbym McMannem v celkové hodnotě 34,5 milionu dolarů (s průměrným ročním příjmem 5,75 milionu). Třicetiletý útočník, který přišel do Seattlu během uplynulé sezony z Toronta těsně před uzávěrkou přestupů, zažil životní ročník, v němž nastřílel celkem 29 gólů a posbíral 46 bodů. Po svém únorovém přesunu ke Kraken navíc pálil ostrými, když v 18 zápasech základní části stihl nasázet 10 branek.