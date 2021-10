Seattle obrat nedokonal a nakonec ve Vegas prohrál. Pittsburgh uspěl na ledě Tampy

Nová sezóna je definitivně tady. V prvním zápase se favorizovaná Tampa postavila oslabenému Pittsburghu, který se však dokázal semknout a dokráčel si pro vysoké vítězství. Debut v NHL za sebou má Seattle, kterému se nepodařilo bodovat na ledě Vegas.

TAMPA BAY LIGHTNING - PITTSBURGH PENGUINS

2:6 (0:0, 0:2, 2:4)

Pittsburgh zaskočil favorita

Obhájcům Stanleyova poháru se vstup do nového ročníku nevydařil podle představ. Pittsburgh si v průběhu utkání vypracoval tříbrankový náskok a to byl pevný základ pro dnešní vítězství. Tampa se v závěru pokoušela s výsledkem něco udělat, dvakrát dokázala i snížit, ale tři inkasované góly do prázdné klece snahu ukončily.

Branky a nahrávky

55. Cirelli (Hedman, Stamkos), 57. Killorn (Stamkos, Cirelli) – 21. Heinen (Carter), 25. Boyle (Lafferty, O'Connor), 52. Simon (Letang, McGinn), 55. Teddy Blueger (Letang), 58. Rodrigues (Marino), 59. Rust.

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 35 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 57:54

Tristan Jarry (PIT) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Ondřej Palát (TBL) – 0+0, -2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:49

Jan Rutta (TBL) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:55

Erik Černák (TBL) – 0+0, -2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:22

Dominik Simon (PIT) – 1+0, +2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:46



Tři hvězdy utkání

1. Jeff Carter (PIT) - 0+1

2. Danton Heinen (PIT) - 1+0

3. Dominik Simon (PIT) - 1+0

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - SEATTLE KRAKEN

4:3 (2:0, 1:2, 1:1)

Vegas málem přišlo o výborně rozehraný duel

Nový tým NHL začal poněkud naivně a brzy prohrával po trefách Marchessaulta o dvě branky. Když se krátce před polovinou duelu prosadil i Pacioretty, tak to vypadalo, že je rozhodnuto. Seattle však zbraně nesložil a domácím pořádně zatopil. Krakeni dokázali dokonce ve třetí třetině vyrovnat, nicméně téměř okamžitě vrátil Golden Knights vedení Stephenson a rozhodl o osudu utkání.

Branky a nahrávky

4. Marchessault (Stone, Stephenson), 7. Marchessault (Karlsson), 27. Pacioretty (Hague, Stone), 49. Stephenson (Stone, Pacioretty) – 32. Donato (Vince Dunn, Donskoi), 33. McCann (Jordan Eberle, Schwartz), 48. Geekie (Lauzon).

Statistické okénko

Střely na bránu: 30 – 31 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Robin Lehner (VGK) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 59:37

Philipp Grubauer (SEA) – 26 zákroků, 4OG, úspěšnost 86,7%, odchytal 58:39



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Mark Stone (VGK) - 0+3

2. Chandler Stephenson (VGK) - 1+1

3. Max Pacioretty (VGK) - 2+1

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+