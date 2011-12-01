NHL.cz na Facebooku

Seattle prodloužil smlouvu s kapitánem! Ten si polepší o necelý milion

8. března 17:52

Jakub Ťoupek

Druhý kapitán v krátké historii organizace ze Seattlu bude hájit týmové barvy minimálně další dva roky. Jeho aktuální kontrakt na 4,75 milionu vyprší po této sezóně, během posledních hodin přestupů se ale s organizací dohodnul na dvouletém prodloužení s roční hodnotou 5,5 milionu dolarů.

„Když máte příležitost podepsat smlouvu s kapitánem na další dva roky, s nejlepším střelcem, hráčem, který tak dobře reprezentuje Seattle Kraken, jsme nadšení, že bude součástí naší organizace další dva roky,“ řekl po podpisu GM Jason Botterill. „Je skvělým vůdcem pro naše mladé hráče.“

Jordan Eberle hájí barvy Seattlu od doby jeho vzniku. Jeho aktuálních 22 gólů je jeho nejvyšší počet od sezóny 2021/22. Pětatřicetiletý útočník je také na dobré cestě k překonání svého gólového maxima ze sezony 2011/12, kdy jich nastřílel 34. V historii klubu je druhý v počtu gólů (89) a třetí v počtu asistencí (132) a bodů (221).

„Moje rodina a já milujeme Seattle. Organizace je světová, kultura zde je neuvěřitelná a fanoušci jsou úžasní od prvního dne. Chceme zde vyhrávat a opravdu věřím, že v Seattlu budujeme něco výjimečného. Chtěl bych také poděkovat Samu Hollowayovi, Ronovi Francisovi a Jasonu Botterillovi za to, že ve mě věří,“ prozradil po podpisu právě Eberle.

„Od olympijské přestávky jsme se snažili něco vymyslet. Hlavně jsem chtěl zůstat tady. Myslím, že jsem to dal i velmi jasně najevo. Moje rodina i já milujeme město Seattle, skupinu majitelů, prostě všechno. Jejich odhodlání vyhrát mě prostě nadchlo,“ dodal.

Zkušený útočník vede týmové statistiky s 22 góly a 44 body v 60 zápasech. Kraken se drží na posledním místě zaručující divokou kartu v Západní konferenci. Do vyřazovacích bojů se ve své krátké historii dostal Kraken jen jednou. V aktuálním ročníku jsou v pozici, ze které je šance se tam podívat znovu.

