Seattle šesti góly zničil Vancouver, Columbus překvapil v Edmontonu

Největší vítězství dnešní noci si na své konto připsali hokejisté Seattlu, kteří dokázali porazit trápící se Vancouver 6:1. Třikrát se v noci prodlužovalo a jeden z těchto zápasů se hrál v Edmontonu, kde se z výhry radovali Blue Jackets.

OTTAWA SENATORS - NEW YORK ISLANDERS

2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Ottawa si poradila s Islanders

V hlavním městě Kanady se odehrálo velice vyrovnané utkání, které nakonec dopadlo lépe pro místní Senators. Ti se dostali na začátku druhé části do dvoubrankového vedení a to nakonec stačilo, jelikož Islanders se prosadili do konce duelu pouze jednou. Vítězný gól si na své konto připsal Claude Giroux.

Branky a nahrávky

16. Pinto (Giroux, Sanderson), 24. Giroux (Greig, Sanderson) – 37. Nelson (Palmieri, S. Aho I).

Statistiky

Střely na bránu: 38 – 36 | Přesilová hra: 1/3 – 0/3 | Trestné minuty: 11 – 11



Kdo se postavil do brankoviště?

Cam Talbot (OTT) – 14 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 28:05

Filip Forsberg (OTT) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 31:55

Semjon Varlamov (NYI) – 36 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 58:29



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Claude Giroux (OTT) – 1+1

2. Brock Nelson (NYI) – 1+0

3. Ridly Greig (OTT) – 0+1

TORONTO MAPLE LEAFS - NEW YORK RANGERS

3:2pp. (1:0, 0:2, 1:0 - 1:0)

Toronto uspělo v prodloužení

Atraktivní zápas na ledě Toronta muselo rozhodnout až prodloužení, ve kterém se po devatenácti sekundách prosadil po krásné individuální akci Mitch Marner. Skvělý duel odehrál rovněž Filip Chytil, který dal oba góly Rangers.

Branky a nahrávky

3. Holmberg (Joe. Anderson, Kerfoot), 56. Liljegren (Tavares, Nylander), 61. Marner (Liljegren) – 23. Chytil, 27. Chytil (Kakko, Lafreniere).

Statistika

Střely na bránu: 35 – 29 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (TOR) - 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 59:55

Igor Šesťorkin (NYR) - 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 60:19



Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) - 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:24

Filip Chytil (NYR) - 2+0, +2 účast, 4 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 15:25



Tři hvězdy utkání

1. Mitchell Marner (TOR) - 1+0

2. Ilja Samsonov (TOR) - 27 zákroků

3. Timothy Liljegren (TOR) - 1+1

DALLAS STARS - CAROLINA HURRICANES

2:3pp. (2:1, 0:1, 0:0 - 0:1)

Nečas první hvězdou utkání

Rozhodující slovo měl v zápase český útočník Martin Nečas, kterému se podařilo rozhodnout v prodloužení. Hrdinou zápasu se stal i Antti Raanta, který přišel do branky v průběhu a ani jednou neinkasoval.

Branky a nahrávky

11. W. Johnston, 16. J. Robertson – 9. S. Aho II (Pesce), 25. Burns (Martinook, J. Staal), 62. Nečas (Pesce).

Statistiky

Střely na bránu: 21 – 24 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 9



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) - 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 61:34

Frederik Andersen (CAR) - 4 zákroky, 2 OG, úspěšnost 66,7 %, odchytal 20:00

Antti Raanta (CAR) - 15 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 41:34



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) - 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 13:40

Martin Nečas (CAR) - 1+0, -1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:02



Tři hvězdy utkání

1. Martin Nečas (CAR) - 1+0

2. Jason Robertson (DAL) - 1+0

3. Sebastian Aho (CAR) - 1+0

EDMONTON OILERS - COLUMBUS BLUE JACKETS

2:3pp. (0:1, 2:0, 0:1 - 0:1)

Columbus překvapil v Edmontonu

Dneska v noci se prodlužovalo i na ledě Edmontonu, který však roli favorita v tomto zápase nesplnil a odešel jako poražený. V prodloužení vystřelil Columbusu druhý bod Kent Johnson.

Branky a nahrávky

31. Ryan, 37. Hyman (McDavid, Nugent-Hopkins) – 13. Jenner (A. Boqvist, Laine), 52. Marčenko, 63. K. Johnson (J. Gaudreau, Gudbranson).

Statistika

Střely na bránu: 36 – 27 | Přesilová hra: 1/1– 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Stuart Skinner (EDM) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 62:29

Joonas Korpisalo (CBJ) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 62:29



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Joonas Korpisalo (CBH) - 34 zákroků

2. Derek Ryan (EDM) - 1+0

3. Kent Johnson (CBJ) - 1+0

SEATTLE KRAKEN - VANCOUVER CANUCKS

6:1 (2:0, 3:1, 1:0)

Jednoznačná výhra v podání Seattlu

Seattle se s Vancouverem příliš nemazal a doslova ho rozebral. Krakeni dali svému soupeři šest gólů a vyhráli jednoznačně 6:1. Canucks po včerejší výhře znovu tvrdě narazili.

Branky a nahrávky

8. Bjorkstrand (A. Larsson, Dunn), 10. Wennberg (Eberle, McCann), 26. McCann (Eberle, Burakovsky), 28. Tolvanen (Gourde, Dunn), 37. Bjorkstrand (A. Larsson, Gourde), 43. Donato (McCann) – 40. Garland (Lazar, Joshua).

Statistika

Střely na bránu: 35 – 20 | Přesilová hra: 2/3 – 0/5 | Trestné minuty: 17 – 13



Kdo se postavil do brankoviště?

Martin Jones (SEA) – 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 60:00

Spencer Martin (VAN) – 29 zákroků, 6 OG, úspěšnost 82,4 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Oliver Bjorkstrand (SEA) - 2+0

2. Adam Larsson (SEA) - 0+2

3. Jared McCann (SEA) - 1+2

